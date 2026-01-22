Църковен празник на 23 януари: НЕ правете това, за да не си навлечете скръб и болести

Утре, 23 януари църквата почита паметта на свети свещеномъченик Климент, епископ и на светия мъченик Агатангел. Ето какви са традициите, обичаи и забраните, свързани с този църковен празник.

История на църковния празник на 23 януари

Свети свещеномъченик Климент принадлежи към кохортата на апостолските мъже - преки ученици и наследници на духовната традиция на светите апостоли. Според древното църковно предание, той е роден в благородно римско семейство в края на I век. Родителите му са били близки до императорския двор, което е дало на Климент задълбочено образование и възможност да се запознае с философия, реторика и право.

Въпреки високия си социален статус обаче, сърцето на младия мъж копнеело за истината. Търсенето на смисъла на живота го отвежда до проповедите на апостолите Петър и Павел, от които приема християнската вяра и кръщение. Според църковното предание именно те стават негови духовни наставници и го подготвят за пастирско служение.

След мъченическата смърт на апостолите Петър и Павел, християнската общност на Рим преживява трудни времена: гонения, вътрешни спорове, липса на духовни водачи. В тези условия Климент е назначен за епископ на Рим, четвъртият след апостол Петър.

Като архипастир, свети Климент се отличавал с мъдрост, кротост и дълбоко богословско разбиране. Той полагал значителни усилия за установяване на църковна дисциплина, единство и апостолска традиция. Специално място в неговото наследство заема Първото послание до Коринтяните, написано за прекратяване на разкола в Коринтската църква. Това произведение се превръща в един от най-старите паметници на християнската литература и свидетелство за авторитета на Римската църква още в апостолската епоха.

Проповедите на Свети Климент достигат далеч отвъд пределите на Рим. Той активно разпространява християнството сред езичниците, обръщайки във вярата хора от всички класи, от роби до благородници. Именно този му плам води до преследването му от римските власти.

По заповед на император Траян свети Климент е арестуван и заточен в Херсонес Таврийски (територията на днешен Крим). Там е осъден на тежък труд в каменоломните заедно с други християни. Дори в изгнание светецът не прекратява пастирското си служение: утешава затворниците, учи ги на вярата, извършва молитви и обръща местното население към Христа.

Според легендата, по молитвите на Свети Климент, в пуста местност по чудо се появил извор с вода, който станал знак за Божията благодат и допринесъл за масовото обръщане на езичниците във вярата.

Успехите на Свети Климент предизвикали нова вълна от гняв сред властите. За да спре влиянието му, императорът заповядал екзекуцията на епископа. Свети мъченик Климент починал около 101 година: бил удавен в морето, с котва, вързана около врата му - символ на неговата твърдост във вярата и непоколебимост пред лицето на страданията.

Свети мъченик Агатангел принадлежи към числото на раннохристиянските аскети, чийто житейски път е бил тясно преплетен със съдбата на Апостолската църква. Той е живял в края на I - началото на II век, по времето на жестоки гонения на християните в Римската империя.

Според църковното предание, Агатангел произхождал от езически произход и първоначално не познавал истинската вяра. Неговото духовно просветление се случило под влиянието на проповедите на светия свещеномъченик Климент, епископ на Рим, който бил заточен в Херсонес Таврийски. Слушайки неговите думи, изпълнени с евангелска истина и любов, Агатангел повярвал в Христос, бил кръстен и станал ревностен ученик и сътрудник на свети Климент.

След обръщането си във вярата, Агатангел се посвещава изцяло на служението на Църквата. Той придружава свети Климент по време на мисионерската му дейност в Херсонес, като му помага в пастирските грижи за християните, които са в изгнание или живеят сред езическото население.

Агатангел се отличавал с твърда вяра, смелост и дълбоко смирение. Той не само подкрепял братята и сестрите си в Христос с утешително слово, но и свидетелствал със собствения си пример за силата на християнската надежда. Според преданието, той, заедно със Свети Климент, участвал в съвместни молитви, които били съпроводени с чудотворни знамения, по-специално появата на извор с вода в безводна местност, който се превърнал в източник на живот за много хора и знак за Божията благодат.

Успехите на християнската проповед в Херсонес предизвикали тревога и гняв сред местните власти. Езическите жреци и римските чиновници, виждайки, че все повече хора изоставят идолопоклонството, започнали да преследват проповедниците на християнската вяра.

Свети Агатангел е арестуван заедно с други християни. Той е подложен на разпити и мъчения, опитвайки се да го принудят да се отрече от Христос и да принесе жертва на езически богове. Въпреки това мъченикът остава непоколебим, открито признавайки себе си за християнин и изповядвайки вяра в Единия Бог.

Неспособни да сломят духовната непоколебимост на Агатангел, гонителите го осъдили на смърт. Според църковното предание, светият мъченик загинал чрез обезглавяване с меч, завършвайки земния си път като истински свидетел на християнската вяра.

Какво не бива да правите утре?

Според древните вярвания, бездействието се не одобрява на 23 януари. Вярвало се е, че губенето на време, мързелът и продължителното лежане без правене на нищо могат да привлекат нещастие в живота на човек и да отслабят физическите му сили. Народната мъдрост предупреждава: пасивността на този ден уж отваря пътя към болести и скръб.

Какво може да направите утре?

На този ден вярващите се обръщат към светите мъченици с особена надежда, възприемайки ги като небесни покровители и молитвени ходатаи пред Господа. В молитвите си те молят за вътрешна издръжливост, способност да преминават през житейските изпитания, да преодоляват скръбта и трудностите, а също така отправят молби за физическо здраве, духовно укрепване и изцеление.

