Църковен празник на 25 януари: Какво НЕ трябва да казвате на този ден

На 25 януари православните християни почитат Свети Григорий Богослов, архиепископ на Константинопол. Ето какви са традициите, поличбите и забраните на този църковен празник.

Църковен празник на 25 януари

Григорий Богослов е роден през 329 г. в провинция Кападокия (сега Турция). Той е отгледан в благородно християнско семейство и учи в Атина, където се запознава с бъдещия свети Василий Велики и живее няколко години в неговия манастир. Връщайки се у дома, Григорий е ръкоположен за свещеник, макар и с неохота, но не възразява срещу баща си. След смъртта на родителите си Григорий се разболява тежко; околните смятат, че никога няма да се оправи. Но свещеникът оцелява и отново се оттегля в уединение. Скоро след това умира и неговият приятел Василий Велики.

Григорий пътува до Константинопол (днешен Истанбул) по молба на местните жители, за да им помогне да защитят религията си срещу враговете на християнството. Григорий посвещава част от живота си на тази борба, след което се завръща в Назианзин и повежда паството там.

В последните си години светецът пишесъкровището на Православието. Общо Григорий е написал 243 послания, 507 духовни стихотворения и 45 проповеди, включително автобиографичните произведения „За съдбата“ и „За страданията на душата ми“, които се считат за литературни паметници. Църквата почита Григорий под името „Богослов“ – титла, давана преди това само на любимия ученик на Христос, Йоан Богослов.

Поличби, обичаи и забрани на 25 януари

Този празник се използва за предсказване на времето: каквото е времето преди обяд, такова ще бъде първата половина на останалата зима; обилните снеговалежи вещаят ранна есен.

Денят на Свети Григорий отдавна се смята за семеен празник и е традиционно да се посещават роднини и приятели.

На църковния празник 25 януари човек трябва да се въздържа от ругатни, проклятия, лоши пожелания, обиди и самообвинение. Църквата не одобрява клюки, осъждане, мързел, алчност, завист и отчаяние. Човек не бива да търси отмъщение или да отказва на онези, които молят за помощ.

Според народните вярвания, на този ден не бива да се хвалите с постиженията си и добрите си дела. Бъдете особено внимателни с думите, особено с лошите, тъй като казаното може да се сбъдне. Също така не споделяйте плановете си.

Хората се обръщат към Свети Григорий в трудни моменти, молейки за сила в здравето и духа, както и за помощ при отглеждането на деца. Смята се, че светецът допринася за финансово благополучие на тези, които работят.

На този ден е обичайно тайно да се вършат добри дела - всичко, което е направено, ще се върне десетократно.

