Голям църковен празник иде утре, 20 юли, спазват се редица традиции, обичаи и забрани

Утре, 20 юли, в православния календар е денят, в който църквата почита паметта на Свети пророк Илия, отбелязваме Илинден. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 20 юли

Пророк Илия е бил виден старозаветен пророк, живял около IX век пр.н.е. в Израел. Той е известен с ревностното си проповядване на единия Бог, борбата си срещу идолопоклонството и чудотворните си знамения, свидетелстващи за Божията сила.

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Илия живее по време на управлението на цар Ахав (цар на Израел, династия Амрия), който управлявал през 9 век пр.н.е. По това време в Израел активно се разпространява поклонението на Ваал - главният финикийски бог на плодородието. Илия става водещ борец срещу този езически култ.

Той действал като Божий пророк, призовавайки израилтяните да се отрекат от Ваал и да признаят единствения истински Бог – Яхве. Той предсказал тежки наказания за идолопоклонство и несправедливост.

Едно от най-известните и драматични свидетелства за пророческата дейност на Илия е събитието на планината Кармил, където Илия предизвиква пророците на Ваал на състезание, за да видят кой бог може да запали огън на олтара със сила. Пророците на Ваал не успяват да призоват огъня, но Илия се помолил на Бога – и небесен огън мигновено слязъл, поглъщайки жертвата. Това удивително знамение убедило хората в истинността на Яхве. След това Илия бил принуден да избяга от кралица Изабел, която искала да го убие заради пророческите му речи.

Илия извършил много чудеса: възкресил сина на вдовица, както е разказано в Книгата на царете; също така призовал огън от небето и контролирал природните явления. Той бил избран от Бог за специална мисия.

Най-значимият момент в живота на Илия е възнесението му на небето в огнена колесница, символизиращо неговия божествен статус и близост с Бога.

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Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 20 юли

По знаците на деня предците ни са гадаели за времето в близко бъдеще и за реколтата. Вярва се, че каквото е времето на 20 юли, такава ще бъде есента, а също така времето ще бъде същото и на Покров (14 октомври). Вярва се, че ако на този ден има мълния в небето, това вещае, че ще има добра реколта.

Ако на Илинден гърми, реколтата на овошките ще се повреди, а орехите и лешниците ще са празни. Единствено гроздето ще е хубаво.

Народните традиции строго забраняват работата на 20 юли, особено по полето и в градините - Св. Илия е почитан като господар на небесните стихии през лятото. Вярва се, че ако човек работи на Илинден, може да го удари гръм.

Плуването в реки и езера също не се препоръчва на този ден, тъй като вярванията предполагат, че зли духове може да живеят във водата. Съществува поверие, че на този ден морето взима най-много жертви като курбан за Св. Илия. Именно поради тази причина на Илинден се правят курбани за здраве, организират се големи празненства в селата.

На този ден вярващите се молят на Свети Илия за здраве за децата и семейството, хармония и благополучие в семейството, както и за благословия за дъжд по време на суша и изобилна реколта.

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