Никола Цолов ще трябва да почака: Ред Бул качва японец на мястото на Верстапен в Мексико

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен ще отстъпи мястото си по време на първата тренировка за Гран при на Мексико Сити, тъй като Ред Бул продължава да изпълнява квотата си за участия на дебютанти в сесиите FP1. Отборите са длъжни да предоставят на пилоти, участвали в не повече от две състезания, поне четири възможности за участие в тренировъчните сесии през сезона във Формула 1, като тази квота се разпределя по две участия за всеки пилот с договор за състезания.

Японец се качва в болида на Верстапен в Мексико

Верстапен ще бъде заместен от Аюму Иваса, който вече има три участия в FP1 през този сезон. Японският пилот караше RB22 на пистата в Барселона и на Монца, а в Австрия се качи в болида на Рейсинг Булс. Това ще бъде общо осмото участие на Иваса в свободна тренировка, като това ще бъде второто му участие в Мексико след появата му за дъщерния отбор миналата година. Това означава, че Никола Цолов ще трябва да почака още за своя шанс. Както е известно, българинът със сигурност ще се качи в болид от Формула 1 през този сезон. По-голяма вероятност обаче има да се случи за Рейсинг Булс.

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🚨 OFICIAL 🚨 ➡️ Ayumu Iwasa pilotará el Red Bull de Verstappen en los Libres 1 de México. #F1 #MexicoGP https://t.co/NB3vGjV8XN — SoyMotor.com (@SoyMotor) October 28, 2026

Участието на Иваса следва поредица от съобщения относно дебютанти, които ще се състезават в първата свободна тренировка в Мексико. Джордж Ръсел ще пропусне сесията, за да позволи на Фред Вести да пилотира Мерцедес-а му. Габриеле Мини и Фреди Слейтър правят дебюта си във Формула 1 съответно за Алпин и Ауди, докато Хаас ще даде шанс на резервния си пилот Рио Хиракава. Люк Браунинг също се завръща в кокпита на болид от Формула 1 за Уилямс, докато Колтън Херта поема мястото на Валтери Ботас в Кадилак.

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