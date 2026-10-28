Йотова се притесни, че ако загуби, пада и правителството на Радев (ВИДЕО)

Президентът Илияна Йотова, която в ролята си на кандидат за държавен глава поведе с под 3% преднина на първия тур, видя сценарий, при който нейна загуба срещу Андрей Гюров би дала възможност на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" да свалят правителството на Румен Радев. Това се разбра от нейно изявление във Велико Търново преди балотажа на 1 ноември - там се включи и самият премиер, който да я подкрепи.

ПП и ДБ искали "политическа криза" в страната и Асен Василев да стане премиер

"ПП и ДБ, които подкрепиха кандидатурата на Гюров, искат да върнат времето на сглобката - мътни времена, в които лесно се обслужват лични интереси. За тях най-важната задача е да предизвикат нова политическа криза в страната, да съборят правителството, Асен Василев да стане министър-председател и отново да влезем в безвремието на нестабилност", заявила е Йотова, цитирана от инициативния си комитет.

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Йотова не представя никакви конкретни доказателства или примери зад думите си.

"Хора, които са готови за лични цели, за котерийни цели, за съмнителни политически цели, да правят мнозинства, да променят (...) и на практика да се гаврят и събарят българската Конституция, днес говорят за новия път на България. Е, питам Ви, това ли е новият път на България, за който говори г-н Гюров? Път без закони, без Конституция и на всяка цена удовлетворяване на собствени, партийни, политически, а много често наистина и лични интереси", заяви Йотова, както става ясно от видео от събитието, качено в официалния ѝ профил във Facebook.

Според нея Гюров не говорел в 90% от случаите - говорели само Ивайло Мирчев, Асен Василев и Божидар Божанов. Тя също така обвини опонентите си, че правели кампания от Народното събрание, където искали постоянни изслушвания и извънредни заседания, на фона на агитацията на премиера Румен Радев за нейната кандидатура от трибуната на Министерски съвет.

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Президентът и кандидат за пълен мандат е заявила също за пореден път, че от опозицията искали да включат България в коалиция, която да прати войници в Украйна. От ДБ отвърнаха задочно, като предложиха Народното събрание да препотвърди ангажимента си, че това няма да се случи.

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Илияна Йотова е благодарила и на Румен Радев, че "подава ръка на жена да бъде кандидат за президент и върховен главнокомандващ".

Радев с подкрепа за Йотова от Велико Търново, отново говори за "сглобката"

Румен Радев е заявил на същото събитие, че няма да гласува за президент, който е бил председател на парламентарна група в парламент, "родил сглобката". Нямало да гласува и за президент, който "без мандат" и "еднолично" отишъл да подпише военен договор с Украйна. Визирайки Гюров, той каза, че бившият служебен премиер решавал "през главите на всички" и давал "милиони" за Киев. Само че Андрей Гюров сключи единствено рамката за 10-годишно споразумение - т.е. правната основа, върху която да се подписват бъдещи сделки във военно отношение с нападнатата от Русия страна.

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"Старата сглобка, колкото и да се крие, ръжда не хваща", заявил е още премиерът. "Защо не искат да допуснат г-жа Йотова да бъде преизбрана за президент? За тях сме заплаха, защото казахме, че ще разграждаме модела, утвърден от сглобката, корупционен модел". "Цялата машина на Пеевски ще гласува за него", допълнил е Радев в прогноза за втория тур.

Няма "по-подготвен и по-достоен президент" от Илияна Йотова, категоричен е Румен Радев.

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