Църковен празник на 3 август: Поличбите, които вещаят лош късмет и безпаричие

На 3 август православните християни почитат Преп. Исакий, Фавст и Далмат. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 3 август

Преп. Исакий, Фавст и Далмат живели през IV-V век. Те са били игумени на Далматския манастир. Исакий живял по време на управлението на император Валент, който подкрепял арианството, ерес, отричаща равенството на Бог Отец и Бог Син. Императорът затварял православните църкви и преследвал християните. За да спре това, Исакий дошъл в Константинопол при императора и го помолил да отвори отново църквите: „...и Господ ще ви даде победа.“ Но императорът не го послушал и заповядал да го затворят.

Скоро думите на Исаак се сбъднали: вестготите победили римската армия, а самият император бил убит. Неговият наследник, Теодосий, освободил Исаак и възстановил правата на православните.

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Свети Далмат бил воин в двора на Теодосий, но по-късно станал монах заедно със сина си Фавст. Заедно те се заселили в манастира „Свети Исакий“. След известно време Далмат станал негов игумен, а манастирът бил наречен в негова чест – Далматски манастир. Фауст, синът на Далмат, станал известен със своя аскетизъм и подвижнически дела, а след смъртта на баща си станал глава на манастира.

Традиции, обичаи и забрани на 3 август

На този празник вечерта в църквата се отслужва вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица. Вярващите отправят молитви към почитаните светци за Божията милост и застъпничество.

Според народните вярвания сладкото от малини, приготвено на този ден, има специални лечебни свойства и може да предпазва от настинки и да облекчи стомашните и ставните болки. Плодовете и листата на малината също е добре да берат на този ден и да се изсушат – те се използват за приготвяне на чайове и запарки през зимата.

Според общоприетото поверие, 3 август се смята за благоприятен ден за започване на всяко начинание – вярва се, че то ще даде плод. Благоприятен ден е и за пътуване или посещение на близки. На тези, които посветят деня за работа в градината, се обещава изобилна реколта догодина.

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Утре, както и на всеки друг ден, Църквата предупреждава да се избягва сквернословие, клюки, злоба, завист и алчност. Не бива да се отказва помощ на онези, които молят за нея, а спазващите поста трябва да се въздържат от консумация на месо, млечни продукти, яйца и риба.

Суеверията казват, че на 3 август не бива да мързелувате, тъй като ще останете без пари и късмет. Най-добре е обаче да се въздържите от почистване на този ден: метенето и изхвърлянето на боклука не се препоръчват, тъй като бихте могли да „изнесете“ от дома си както парите, така и късмета заедно с боклука.

Според поличбите на този ден предците ни са гадаели какво ще бъде времето през октомври и в близко бъдеще. Дъждът сутрин вещае продължително лошо време през октомври. Ако на този ден духа силен вятър и вали дъжд, това е знак за студена есен. Ако духа южен вятър, това означава, че през зимата ще има много сняг;

Народните поверия гласят, че всичко, което се случва на този ден, ще се повтори през есента.

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