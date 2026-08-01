Църковен празник на 2 август: Какво НЕ бива да се прави утре, носи бедност и нещастие

В православния календар 2 август е празникът на пренасянето на мощите на свети първомъченик Стефан. Ето какви са традициите, обичаите и забраните на този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 2 август

Свети Стефан е първият християнски мъченик – Първомъченикът. Той е един от седемте дякони, избрани от апостолите, за да служат на нуждите на общността (Деяния 6:1–6). Заради ревностната си вяра, той е заловен, обвинен в богохулство и убит с камъни извън град Йерусалим около 34-та година. Докато умира, свети Стефан повтаря думите на Христос: „Господи, не им вмени този грях…“ (Деяния 7:60).

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През 415 г. свещеник Лукиан, благодарение на видение, открива мощите на Свети Стефан в село Кафр Гамала (близо до Йерусалим). Там са открити и мощите на трима други мъченици – Никодим, Гамалиил и Авива.

След откриването на мощите те са тържествено пренесени в Йерусалим. Събитието е съпроводено с множество изцеления, обръщания във вярата и знамения на благодат.

По време на пренасянето на мощите се случили много чудеса – дори летописци от онова време пишат, че земята се е разтресла, болните били изцелени, а нечистите духове избягали. Мнозина повярвали в Христос след това.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 2 август

Вярва се, че времето на този ден определя каква ще бъде есента, която ще последва. Ако на 2 август е горещо, есента ще бъде топла и дълга. Ако започне да вали, есента ще бъде дъждовна.

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Какво не бива да правите утре? Според народното вярване на 2 август е най-добре да се избягва докосването на земята. На този ден човек трябва да избягва копаенето на почвата – това може да наруши мира и да донесе нещастие. Вземането назаем, както и даването на пари назаем, може да доведе до продължителни финансови затруднения.

Какво можете да правите утре? Свети Стефан Първомъченик е символ на непоколебима вяра и смелост пред лицето на несгодите. Вярващите се обръщат към него с молитви за духовно прочистване, вътрешно изцеление, сила за преодоляване на трудностите и защита в житейските бури. Той е почитан като покровител пред Бога, подкрепящ онези, които са на ръба на отчаянието. Освен това, в народната традиция свети Стефан се смята за покровител на животните, особено на конете.

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