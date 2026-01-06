Голям църковен празник иде утре, 7 януари, спазват се редица традиции и обичаи

Утре, 7 януари, в православния календар е Съборът на Свети Йоан Кръстител, Ивановден. Това е един от най-почитаните християнски празници, посветен на паметта на пророка, подготвил света за идването на Спасителя. На 7 януари имен ден празнуват всички с имената Иван, Иванка, Ваня, Йоан, Йоана, Иво, Ива, Иванка, Ивана, Ивайло, Ивайла, Ваня, Жан, Жана, Калина, Калоян.

Празникът се свързва с редица църковни и народни традиции и обичаи.

Традиции и обичаи на 7 януари

Йоан Кръстител, или Предтеча, е пророкът, който кръщава Исус Христос в река Йордан и призовава хората към покаяние и духовно пречистване. Йоан е живял като отшелник, хранейки се с пролетен мед и конско месо, което се е превърнало в символ на преданост към духовния път и праведността.

В деня на празника вярващите посещават храмове, молят се пред икони на светеца и участват във водосвета - освещаване на вода в църкви или естествени извори. Осветената вода се счита за лековита и се използва за лечение и защита на дома.

Йордановден 2026: Традиции, обичаи и забрани

В селата са се спазвали древни ритуали: къпане в реки за пречистване, почитане на свети места и поклонничество до манастири, посветени на Йоан Кръстител. Йоан Кръстител е споменат в Евангелията като пророк, който е призовавал за праведен живот. Той е кръстил Исус в река Йордан, откривайки нова ера на спасение, и за предаността си към вярата е приел мъченическа смърт.

Св. Йоан се счита за покровител на кумството и побратимството. Традицията повелява на този ден да се гостува на кумовете като се прави обща трапеза. По традиция кумците носят месо, вино, кравай и дарове. Обредното къпане от Йордановден продължава и на Ивановден. В обреднот къпане на този ден се включват и жените. Разменянето на подаръци, както и гостувания и празнична трапеза допълват този обичай.

Кукерските ритуали, известни още като Луди булки, също са важна част от традициите на Ивановден. В Северна България от ранно утро започват да обикалят по домовете мъже с маски. Вярва се, че с музика и песни те прогонват всяко зло.

Църквите провеждат служби в чест на Свети Йоан Кръстител. Хората се обръщат към него с най-различни молби: да помогне в трудни житейски ситуации, да изцели от тежки болести, да даде деца на бездетни двойки и да насочи мъже, отклонили се от вярата и праведния живот, по правилния път.

Богоявление 2026: Какво се прави на този църковен празник за здраве и късмет през цялата година

На Ивановден трапезата трябва да е богата. На нея се слага свинско, боб, жито, баница, вино, туршии. Разрешена е и консумацията на риба.

Предците ни са използвали различни народни поличби, за да гадят за времето. Ясното небе сутрин означава, че ще има ясно време няколко дни поред. Ако духа лек вятър или има затишие - пролетта ще бъде топла и ранна. Ясното небе вещае, че годината ще бъде спокойна, без катаклизми.

Забрани за 7 януари

Според народните знаци, на този ден не бива нито да давате, нито да вземате пари назаем, нито да броите дребни монети - иначе може да останете без пари. Пасивността и бездействието на този ден също са нежелателни: вярва се, че който не прави нищо днес, ще живее в бедност цяла година.

