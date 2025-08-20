Най-важните новини за деня: 20 август 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 20 август.

ДВАТА СЦЕНАРИЯ ЗА КРАЙ НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА

Срещата между Тръмп и Путин в Аляска приключи, а мирът в Украйна все още не е наближил. Но двата най-вероятни изхода от руското нашествие започват да се очертават, пише The Wall Street Journal. Украйна може да загуби територия, но да оцелее като сигурна и суверенна, макар и смалена, държава. В другия случай тя може да загуби както територия, така и суверенитет, връщайки се в сферата на влияние на Москва.

КОЛАНИТЕ СЕ СКЪСАХА ЗА ЧАСТИ ОТ СЕКУНДАТА: ГОВОРИ МАЙКАТА НА ДЕТЕТО ЗА ТРАГЕДИЯТА ОТ НЕСЕБЪР

"Нито инструктаж се проведе, нито нищо. Като ни издигнаха нагоре, не знам на колко метра, постояхме малко горе, разглеждаше, държеше се и си въртеше очичките. Виждаше колко е хубаво морето, виждаше хотела, в който бяхме отседнали, лунапарка в Слънчев бряг и искаше вечерта да отидем там с баща му. След това само се чу как се скъсват коланите за части от секундата". Това сподели пред bTV Мария Денева, майката на осемгодишното дете, което загина при падане от парашут в Несебър.

АНГЛИЙСКИЯТ НАЦИОНАЛ, КОЙТО ВЗИМАШЕ ПО 90 000 ПАУНДА НА СЕДМИЦА, А СЕГА ИГРАЕ ЗА "ЖЪЛТИ СТОТИНКИ"

ВОЙНИЦИ, ОРЪЖИЯ, САМОЛЕТИ, ПВО: ГАРАНЦИИТЕ ЗА СИГУРНОСТ ЗА УКРАЙНА – ЧЕРНОВИТЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Какви ще са гаранциите за сигурност на Украйна, които САЩ и Европа ще са готови и ще поемат ангажимент да осигурят? Това много вероятно ще стане ясно до края на тази седмица (18 – 24 август) – защото Старият континент иска да се възползва от настроението на Доналд Тръмп да подкрепи такива гаранции. Всъщност след срещата му с Путин и тази със Зеленски и най-важните европейски лидери, видимата голяма промяна в отношението и политиката на Тръмп е именно публичното му съгласие, че гаранции за сигурност за Украйна трябва да има и те трябва да са стабилни. Още днес, 20 август, ще има виртуална среща на т.нар. военни лидери на НАТО – началници на щабове, включително на американската армия в Европа.

ЗА ТРАГЕДИЯТА В НЕСЕБЪР И БЕЗВОДИЕТО: ПРЕМИЕРЪТ С НОВИ МЕРКИ И ЗАПОВЕДИ С НЕЯСЕН ИЗХОД, СРОКОВЕ И ОТЧЕТНОСТ

"Изключителна човешка трагедия, която ни кара нито да стоим равнодушни, нито безучастни по отношение ангажиментите на публичните власти за регулиране на тези процеси. Има човешка дейност, която не може да се покрие изцяло от регулаторни органи. Това не може да бъде обществено прието. Инцидент като този показа, че дори за дейности, които искат повече самоконтрол и отговорност от операторите на такива атракциони, трябва държавата да предприема действия по начална превенция за безопасността и намаляването на риска, както и последващ контрол." Това обяви преди началото на правителственото заседание в сряда премиерът Росен Желязков по повод трагедията в Несебър със загиналото 8-годишно момче след падане от парашут.

ДА ОТРЕЧЕШ ДЯДО СИ: ВЪНШНИЯТ МИНИСТЪР НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ Е ВНУК НА БЪЛГАРСКИ ГЕРОЙ

Министърът на външните работи и търговията на Северна Македония Тимчо Муцунски, който е един от най-активните правителствени говорители срещу България, се оказа от български произход. Официални документи, съхранявани във Военноисторическия музей във Велико Търново (Дирекция "Държавен военноисторически архив"), показват, че неговият дядо - Ефтим Муцунов, е бил български войник в Щаба на 14-и дивизионен артилерийски полк в Скопие в периода 1942-1944, по време на Втората световна война.

"ДОКОЛКОТО ДОБРЕ ГО ПОЗНАВАМ ...": БОРИСОВ С ПРОГНОЗА ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА ПУТИН (ВИДЕО)

"Доколкото добре познавам президента Путин - той няма да пропусне да изиграе този изключително важен ход за излизане от изолацията, в която беше поставен последните години. Това каза пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Пловдив във връзка с последните световни събития, сред които срещата Тръмп - Путин, срещата на американския президент и украинския държавен глава, както и с европейските лидери.

ПАРИТЕ НА ТОП БАНКЕРИТЕ НИ – ЕВРО, ЛЕВОВЕ, ДОЛАРИ: ПОГЛЕД ОТВЪТРЕ В БНБ

Левове или евро? В светлината на факта, че България ще стане част от еврозоната от 2026 година и еврото ще е новата ни национална валута, Actualno.com отправи поглед към имуществените декларации на ръководството на институцията, която управлява и пази финансовата ни система – Българската народна банка (БНБ). Декларациите са за 2024 година – те се подават ежегодно пред Антикорупционната комисия от всички хора, заемащи публични постове в България.

РАДЕВ, БОРИСОВ, ПЕЕВСКИ: ЗА КОГО СА ИЗГОДНИ НОВИ ИЗБОРИ? ОБЯСНЯВА ДИАНА ДАМЯНОВА (ВИДЕО)

Нямаме съмнения, че правителството се държи на гърбовете на Борисов и Пеевски. Въпросът е, че Радев премина през няколко етапа. В началния етап беше много симпатичен - летец, мачо. Постепенно тази роля спря да го устройва и когато до него достигнаха служебните правителства, на него много му се услади да има цялата власт. Това заяви в предаването "Студио Actualno" политическият пиар експерт Диана Дамянова, коментирайки процесите у нас преди старта на новия политически сезон през септември.

ИМПЕРИЯТА НА РЕГУЛАТОРИТЕ: ЗАПЛАТИ ЗА 30 000 ЛВ., ИМОТИ И ДЕПОЗИТИ ЗА МИЛИОНИ

"Заплати за по 20, 30, дори 40 хиляди лева на месец, апартаменти и къщи в Банско, София и крайморски курорти, джипове за десетки хиляди, банкови сметки пълни с евро, долари и франкове – така изглеждат декларациите на хората, които оглавяват държавните регулатори. Управителят на БНБ Димитър Радев декларира близо 30 000 лева месечно възнаграждение. Любопитна подробност е, че основната част от неговите и на семейството му спестявания и инвестиции са в левове и долари, а по-малка част – в евро. Подуправителят Петър Чобанов е посочил 25 000 лв. средно месечно, докато другият подуправител Андрей Гюров – 11 900 лв. Подробности за техните имуществени декларации четете тук.

ЧОВЕК ОТ ГЕРБ БИЕ ПО БОГАТСТВО ДРУГИТЕ НИ ЕВРОДЕПУТАТИ, ДВАМА ОТ "ВЪЗРАЖДАНЕ" ДЪРЖАТ ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ В ЕВРО

Емил Радев от ГЕРБ/ЕНП е българският евродепутат с най-завидно финансово състояние, става ясно от имуществената му декларация за 2024 г., подадена до Комисията за противодействие на корупцията (КПК). По традиция, КПК публикува през август подадените от длъжностните лица документи, с които те трябва да декларират всичко нужно за изминалата календарна година. Емил Радев е отчел, че разполага със сметка в евро, чиято левова равностойност е 1 286 616 лв.

ВМЕСТО ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ: МВР ХАРЧИ ПАРИТЕ ОТ ГЛОБИ ЗА ОЩЕ АВТОМОБИЛИ

575 патрулки, 405 високопроходими 4х4 автомобила и 285 мотоциклета ще бъдат закупени от МВР за дирекциите в София и страната. Обществената поръчка е публикувана в Портала за обществени поръчки и е с прогнозна стойност 126 514 133 лв. без ДДС. Средствата идват от фонда за пътна безопасност, който се пълни от събраните глоби на шофьорите.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 21 АВГУСТ 2025 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)

През последните дни жегата отстъпи, но все още има градове в България, където високите температури ще са предизвикателство за жителите им. На 21 август 2025 г. най-топло се очаква да бъде във Видин, където ще е 36°. 35° ще бъде в Монтана, Ямбол и Силистра. През деня в страната ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от юг-югоизток. В София се очакват около 32°, показва прогнозата за времето.

“НАРОДНИТЕ МАГАЗИНИ“ ВОДЯТ ДО ДЕФИЦИТ И ИНФЛАЦИЯ: ГОВОРИ ДОЦ. Д-Р КРАСЕН СТАНЧЕВ (ВИДЕО)

До инфлация и дефицит ще доведат създадените по идея на лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски т.нар. магазини за хората, където храни ще се предлагат с до 10% надценка. Това каза в предаването Студио Actualno доц. д-р Красен Станчев – икономист, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и основател на Института за пазарна икономика. Според него решението за, както той ги нарича, “народни магазини“, една разпоредба в закона за въвеждането на еврото и зкона за веригите на доставки, противоречат на чл. 19, ал. 1 от Конституцията. По отношение на възможността да възникне дефицит на някои стоки, Красен Станчев каза: