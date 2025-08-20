До дни започва измерването на средна скорост от ТОЛ системите

От септември у нас ще започне поетапно въвеждане на нов тип контрол по републиканските пътища – измерване на средна скорост чрез камерите на ТОЛ системата. Това заяви директорът на националното ТОЛ управление проф. Олег Асенов в ефира на bTV. Той добави, че в началото ще бъдат обхванати 12 отсечки с обща дължина над 140 км, които ще служат като пилотен етап за анализ на ефективността. Въпросните отсечки са подбрани сред участъци с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия, например Долни Дъбник – Телиш.

Общо системата има готовност да обхване 63 отсечки с дължина над 1200 км, като сертифицирането им върви поетапно.

Кои нарушения ще засичат камерите на ТОЛ системата

Снимка: iStock

"Камерите на ТОЛ системата вече са сертифицирани от Българския институт по метрология и работят с астрономически сверено време, което позволява измерване на средна скорост", каза още Асенов. Освен това те могат да засичат и други нарушения – движение в аварийната лента, липса на предпазен колан и използване на телефон по време на шофиране. "Камерите заснемат силует, а не лица – няма лицево разпознаване, така че личните данни на гражданите не са засегнати", подчерта проф. Асенов и допълни, че нарушенията се регистрират само когато сигурността на разпознаване е над 80%, каквато е практиката и в други европейски държави.

