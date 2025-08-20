Войната в Украйна:

До дни започва измерването на средна скорост от ТОЛ системите

20 август 2025, 22:07 часа 255 прочитания 0 коментара
До дни започва измерването на средна скорост от ТОЛ системите

От септември у нас ще започне поетапно въвеждане на нов тип контрол по републиканските пътища – измерване на средна скорост чрез камерите на ТОЛ системата. Това заяви директорът на националното ТОЛ управление проф. Олег Асенов в ефира на bTV. Той добави, че в началото ще бъдат обхванати 12 отсечки с обща дължина над 140 км, които ще служат като пилотен етап за анализ на ефективността. Въпросните отсечки са подбрани сред участъци с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия, например Долни Дъбник – Телиш.

Още: Системата за средна скорост е на ръба на провал още преди старта си: ИПБ обясни защо

Общо системата има готовност да обхване 63 отсечки с дължина над 1200 км, като сертифицирането им върви поетапно.

Кои нарушения ще засичат камерите на ТОЛ системата

Снимка: iStock

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Камерите на ТОЛ системата вече са сертифицирани от Българския институт по метрология и работят с астрономически сверено време, което позволява измерване на средна скорост", каза още Асенов. Освен това те могат да засичат и други нарушения – движение в аварийната лента, липса на предпазен колан и използване на телефон по време на шофиране. "Камерите заснемат силует, а не лица – няма лицево разпознаване, така че личните данни на гражданите не са засегнати", подчерта проф. Асенов и допълни, че нарушенията се регистрират само когато сигурността на разпознаване е над 80%, каквато е практиката и в други европейски държави.

Още: Джигит срещу министър: Нарушител изпревари Гроздан Караджов с 210 км/ч в аварийната лента (СНИМКИ+ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
ТОЛ система движение по пътищата тол камери средна скорост
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес