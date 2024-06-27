Св. преподобни Сампсон Странноприемец

Ако Бойко Борисов и ГЕРБ не направят правителство, ще гласувате ли за тях на следващите предсрочни избори?

Да, че как, за всичко в миналото, настоящето и бъдещето до края на света са виновни Костов и ПП-ДБ

Вече не - давах им доверие на Борисов и ГЕРБ, но край, всичко си има граници

Никога не съм гласувал за Борисов и ГЕРБ, нямам намерение да променям нещата

Не ми пука