Китайска Нова година 2026: Колко дни продължава?

Китайската Нова година е един от най-ярките празници не само в Китай, но и в други азиатски страни. Свързва се с древни традиции, символи и специални ритуали. През това време са обичайни семейните събирания, украсяване на домовете и спазването на определени традиции, обичаи и забрани за привлечане на късмет и просперитет през цялата година. Кога започва Китайската Нова година 2026 и колко дълго продължава?

Кога е китайската Нова година 2026 и колко дълго ще се празнува?

Китайската Нова година е Нова година според източния календар. От древни времена тя се смята за най-важния и най-дълъг празник в Китай и други източноазиатски страни. За разлика от западната Нова година обаче, датата ѝ се променя всяка година.

В Китай празникът се пада на второто новолуние след зимното слънцестоене. В григорианския календар това обикновено се пада между 21 януари и 21 февруари. През 2026 г. това събитие ще се случи на 17 февруари - денят, в който започват празненствата за Нова година на Изток.

Китайската Нова година, за разлика от нашата, не трае само един ден – тя е цял ритуален цикъл. Тази година ще се празнува 16 дни . Следователно празненствата ще започнат на 17 февруари и ще завършат на 3 март, Фестивала на фенерите, който се чества на първото пълнолуние от новата лунна година. И това не е всичко: в Китай ще празнуват не 2026-та, а 4723-та година.

Китайска Нова година 2026 – символи, обичаи, знаци и забрани

Всяка Китайска Нова година е свързана с уникална комбинация, която се повтаря само веднъж на всеки 60 години. Тази комбинация се състои от едно от 12-те зодиакални животни и цвета на един от петте елемента: вода, земя, метал, огън или дърво.

През 2026 г. Китайската Нова година ще е под символа на Коня и Огнената стихия, а основният цвят на годината ще бъде червеният. Червеният Огнен Кон е символ на 2026 г.

По време на Китайската Нова година домовете се украсяват с червени декорации, пускат се фойерверки, правят се пуканки, организират се празненства с танци на лъв и дракон, а на семейната маса се ядат джиаози, традиционни китайски кнедли.

Китайска Нова година 2025 - кога се пада, традиции и обичаи

Китайците също имат свои собствени „инструкции“ за всеки от 16-те дни на празника, които включват семейни вечери, посещения на роднини, посещения на храмове, гробището, излизания и други.

Смята се, че червеният цвят и фойерверките плашат злите духове - затова трябва да има много и от двете. Най-популярният подарък за Източната Нова година е червен плик с пари.

Празникът предизвиква най-голямата миграция в света - милиони китайци се прибират у дома. Необвързаните млади хора понякога представят на семействата си фалшиви младоженци и булки, за да избегнат натиска за задомяване от родителите си. По време на празника има и някои забрани: например, в навечерието на Нова година не се препоръчва да се взема душ, да се мие косата, да се мете пода или да се изхвърлят боклуци - всичко това може да донесе нещастие.

Противно на обичайните ни представи, в китайската традиция се смята, че годината на собственото животно според лунния календар е една от най-трудните в живота на човек.

