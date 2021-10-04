Св. свещеномъченик Йеротей Атински

Св. Йеротей бил приятел на св. Дионисий Ареопагит. И той като него, макар малко по-късно, бил обърнат към Христа от св. апостол Павел.

Йеротей също ходил в Йерусалим с другите апостоли за Успението на пресвета Богородица. Той бил един от тия, които ангелогласно пеели духовни песни, когато апостолите с благоговение носели пречистото тяло на светата Божие Майка от дома на св. Йоан Богослов до нейния гроб в Гетсимания.

След Дионисий той бил епископ на Атина и като него св. свещеномъченик Йеротей умрял мъченически.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).