Св. свещеномъченик Йеротей Атински
Йеротей също ходил в Йерусалим с другите апостоли за Успението на пресвета Богородица. Той бил един от тия, които ангелогласно пеели духовни песни, когато апостолите с благоговение носели пречистото тяло на светата Божие Майка от дома на св. Йоан Богослов до нейния гроб в Гетсимания.
След Дионисий той бил епископ на Атина и като него св. свещеномъченик Йеротей умрял мъченически.
© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).
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