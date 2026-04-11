Велика събота е: Спазват се редица традиции, обичаи и забрани

Велика събота, шестият ден от Страстната седмица и последният ден от Великия пост, се падна на 11 април през 2026 г. На този ден православните вярващи отбелязват погребението на тялото на Исус Христос, слизането на Христос в Ада и се подготвят за Великден, главният християнски празник на годината.

Значението на Велика събота

Съботата преди Великден е едновременно ден на скръб и радост. Осъден и екзекутиран в Разпети петък , Исус Христос все още лежи в гробницата. Именно в събота учениците получили разрешение да свалят Спасителя от кръста и да го погребат в гробна пещера в градината на Йосиф.

Преследвачите на Исус, макар и да не вярвали в неговата божественост, не били напълно спокойни. На Велика събота първосвещениците и фарисеите отишли ​​при Понтий Пилат и му напомнили за обещанието на Исус да възкръсне след три дни. Преследвачите на Христос поискали от римския представител да нареди специално наблюдение на мястото на погребението на Христос. Те се опасявали, че апостолите ще откраднат тялото на учителя им и ще кажат на последователите му, че Исус е възкръснал от мъртвите.

Велика събота 2025: Традиции, обичаи и забрани

Пилат оставил това на преценката на първосвещениците и по тяхна заповед входът на пещерата с тялото на Исус бил блокиран с камъни и там била поставена стража.

Църковна служба

На сутринта на Велика събота духовенството, с участието на енориашите, изнася Плащаницата и извършва процесия около църквата. Това символизира слизането на Исус Христос в ада и победата му над тъмнината и смъртта. След това, след като Плащаницата бъде внесена обратно в църквата, тя се представя пред отворените Царски врати, знак, че Спасителят е неразделно с Бог Отец и че чрез страданията и смъртта си той отново е отворил вратите на рая за верните.

В края на Литургията се извършва благословията на хляба и виното, а в повечето църкви се извършва благословията на великденските козунаци и яйцата.

В полунощ се отслужва празнична литургия, по време на която се пее Канонът на Велика събота. В края на Полунощницата духовенството мълчаливо пренася Плащаницата от центъра на църквата в олтара и я поставя на Светата трапеза, където тя остава до празника Възнесение Господне, в памет на четиридесетте дни, които Иисус Христос прекара на земята след Възкресението Си от мъртвите.

Слизане на Свещения огън

Именно на Велика събота се случва нещо, което всички вярващи по целия свят очакват с нетърпение: слизането на Благодатния огън. Това чудо се случва ежегодно в навечерието на Великден в катедралата „Възкресение Христово“ в Йерусалим.

Традиции

На Велика събота е прието да се боядисват яйца и да пекат козунаци. Поне едно яйце трябва да е червено – цветът символизира кръвта на Христос.

В събота можете да украсите дома си със свежи цветя, листа и клонки. Свежите цветя символизират прераждането на живота, пробуждането на природата след зимния ѝ сън и новото начало. Тази традиция датира от езически времена, когато Великден е бил празник на идването на пролетта.

Великият пост все още се спазва в събота. Спазващите го пият вода, ядат хляб, пресни зеленчуци и плодове. Хората могат да прекъснат поста си след църковната служба и шествието, което започва точно в полунощ. Храна обаче не е разрешена от 3:00 сутринта до изгрев слънце на Великден.

На Велика събота се приготвят великденски кошници с хранителни продукти, които ще бъдат осветени в църква. Тези кошници задължително съдържат козунаци и боядисани яйца, но останалите съставки са по ваш избор. Традиционно кошниците се покриват с бродирани кърпи.

Както в Неделята на прошката, е обичайно да се прощава и да се иска прошка от семейството и приятелите, както и да се сключва мир с тези, с които човек се е скарал. Винаги се раздава милостиня на хора близо до църквата, а на бедните се предлагат празнични ястия.

Забрани на Велика събота

Не можете да прекъснете поста си от три часа в събота сутринта до неделя сутринта.

Не можете да ядете храна, която е била обработена чрез термична обработка.

Забранено е пиенето на алкохолни напитки (тези, които са спазвали строг пост в Разпети петък и са яли само хляб и вода, могат да пият малко червено вино, за да поддържат силите си).

Забранено е да се смеете, да танцувате или да пеете. Необходимо е да се въздържате от интимна близост със съпруга/съпругата си. Риболовът и ловът са забранени.

Също така е забранено да се чисти къщата, да се глади или да се перат дрехи. Градинарските работи са забранени. Има и забрана за ръкоделия. Трябва да се въздържате от строителни работи и друга физическа работа.

Поличби на Велика събота

Времето на Велика събота предсказва какво ще бъде лятото. Ясното, топло небе предсказва слънчево и горещо време. Облачен ден предсказва дъждовно и студено лято.

Ако хвърлите боядисано яйце, осветено в църква, във вода и измиете лицето си с нея, ще запазите здравето и младостта си до дълбока старост. Това трябва да се направи в събота.

Безсънната нощ преди Великден е поличба за щастие. Тези, които останат будни, ще бъдат предпазени от болести, ще имат изобилна реколта, ще станат успешни ловци и ще се радват на щастлив брак. Най-добре е да присъствате на всенощното бдение в църква, но можете да се помолите и у дома.

Ако едно дете се роди в Велика събота преди Великден, то никога няма да страда от беди. Всички нещастия подминават родените в навечерието на светия празник. Те са късметлии, радват се на добро здраве и винаги постигат целите си.

