Публикуван е романът Одисей Джеймс Джойс
„Одисей“ е модернистичен роман от ирландския писател Джеймс Джойс, първоначално част от него излиза в подлистник в американското списание The Little Review (март 1918-декември 1920), а впоследствие е публикуван от издателката Силвия Бийч в Париж (2 февруари 1922 г.).
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