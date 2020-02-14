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Публикуван е романът Одисей Джеймс Джойс

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Публикуван е романът Одисей Джеймс Джойс
Снимка: Getty Images/Guliver
„Одисей“ е модернистичен роман от ирландския писател Джеймс Джойс, първоначално част от него излиза в подлистник в американското списание The Little Review (март 1918-декември 1920), а впоследствие е публикуван от издателката Силвия Бийч в Париж (2 февруари 1922 г.).

„Одисей“ описва в няколкостотин страници поток на съзнанието, структурирани в осемнадесет „епизода“, един-единствен ден – 16 юни 1904 година – от живота на 38-годишния рекламен агент Леополд Блум и на хората, които го заобикалят в Дъблин. Заглавието на книгата е заимствано от Омировата Одисея. На 16 юни всяка година не само в Дъблин, а и по цял свят, включително в България, се отбелязва Блумовден (Bloomsday).

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Романът излиза за пръв път на български през 2004 година, в превод на Иглика Василева.

Снимка: архив

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