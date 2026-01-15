Актьорът Майкъл Кийтън ще получи престижно отличие за Мъж на годината

Актьорът Майкъл Кийтън е обявен за Мъж на годината за 2026 г. от театралната студентска трупа „Бухнал пудинг“ на Харвардския университет, предаде Асошиейтед прес. Театралната трупа, която датира от 1844 г. и твърди, че е третата най-стара все още действаща в света, обяви в сряда, че Кийтън ще получи наградата си на 6 февруари.

Отличието се връчва на хора, които са направили траен и впечатляващ принос в света на развлеченията. Номинираният за награда „Оскар“ и носител на награда „Еми“ актьор е известен с ролите си във филми като „Батман“, „Бърдмен“, „Бийтълджус“ и „Спотлайт“.

„Той беше Батман, после Бърдмен, а сега - най-важното, той е мъжът с пудинг!“, посочи организаторката Елоиз Тънел в изявление. „Кийтън е познат като супергерой, но нека видим дали тази подготовка ще му спечели пудинг. Нямаме търпение да го посрещнем на 6 февруари!“

Други скорошни носители на наградата „Мъж на годината“ са Клинт Истууд, Том Ханкс, Робърт Де Ниро, Харисън Форд, Самюъл Л. Джаксън и Райън Рейнолдс. Актьорът Джон Хам спечели наградата миналата година. Наградата „Жена на годината“, която датира от 1951 г., ще бъде връчена на 30 януари, допълва АП, цитирани от БТА.