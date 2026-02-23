Войната в Украйна:

Италия разследва трафик на отпадъци към България

23 февруари 2026, 10:09 часа
Нелегален канал за отпадъци от Италия към България разкриха на Апенините.

В италианския град Бриндизи разследват незаконен трафик на отпадъци между Италия и Балканите. При акцията са задържани  6 души, а са конфискувани 300 000 евро.

Общо 14 души са разследвани за схемата. Те са били шофьори, организатори, посредници, управители на компании от Бриндизи.

Властите са уличили и заместник кмета на града Джулиана Тедеско. Той отговаря за градското планиране и туризма, но се предполага, че в качеството си на счетоводител е съветвала висшето ръководство на компанията от Бриндизи как да изготвя фалшиви сертификати. Тя е от партията "Италиански братя" и е отстранена от общинския съвет.

Фалшифициране на информация

Разследванията, поискани от прокуратурата на Лече, датират от 2024 година, посочва електронното издание Brindisireport.

Източник: Pixabay

Били са проведени в сътрудничество с българските полицейски власти, чрез международни сътруднически дейности, позволили анализ на незаконните механизми на трафика, засягащ България, Гърция и провинцията на град Бриндизи, от където произхождат отпадъците.

Основната измама се състои във фалшифициране на информация - с приписване на фалшив CER код отпадъците са били класифицирани като рециклируеми, предаде БНР.

На по-късен етап обаче се оказва, че вече транспортиран в компании в България и Гърция, отпадъчният материал е нерециклируем.

След действията на органите на реда е била конфискувана незаконната печалба на заподозрените в размер на 300 000 евро, както и 44 превозни средства. Две фирми се разследват.

