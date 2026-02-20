Ерик Дейн от "Анатомията на Грей" и "Еуфория" почина едва на 53

Ерик Дейн, най-известен с ролите си в сериалите "Анатомията на Грей" и "Еуфория", си е отишъл от този свят на 53-годишна възраст. Представителите на холивудската звезда поясниха, че Дейн е починал от амиотрофична латерална склероза, известна още като болест на Лу Гериг, по-малко от година след като обяви диагнозата си, съобщи "Асошиейтед прес".

"Той прекара последните си дни, заобиколен от скъпи приятели, преданата си съпруга и двете си красиви дъщери, Били и Джорджия, които бяха центърът на неговия свят", се казва в изявление, в което се моли за уединение за семейството му. "След като бе диагностициран с амиотрофична латерална склероза (АЛС), Ерик се превърна в страстен защитник на осведомеността и изследванията, решен да промени живота на другите, които се борят със същото заболяване. Той ще ни липсва много и ще го помним с любов завинаги. Ерик обожаваше феновете си и е вечно благодарен за цялата любов и подкрепа, които получи."

Повече за кариерата на Ерик Дейн

Дейн си спечели много фенове, когато големият му пробив дойде в средата на 2000-те години: той беше избран за ролята на д-р Марк Слоун, известен като МакСтийми, в медицинската драма на Ей Би Си "Анатомията на Грей", роля, която игра от 2006 до 2012 г. и след това през 2021 г. Въпреки че героят му загина в сериала след самолетна катастрофа, персонажът на Дейн остави незаличима следа във все още излъчващия се сериал: болницата "Сиатъл Грейс" бе преименувана на "Грей Слоун Мемориал".

През 2019 г. той влезе в образа на Кал Джейкъбс в провокативната драма на HBO "Еуфория", роля, която продължи да изпълнява до смъртта си.

Битката му с коварната болест

През април 2025 г. Дейн обяви, че е диагностициран с АЛС, прогресивно заболяване, което атакува нервните клетки, контролиращи мускулите в цялото тяло. АЛС постепенно унищожава нервните клетки и връзките, необходими за ходене, говорене и дишане. Повечето пациенти умират в рамките на три до пет години след диагностицирането.

Дейн стана застъпник за осведомеността за АЛС, като изнесе пресконференция във Вашингтон. "Някои от вас може би ме познават от телевизионни сериали като "Анатомията на Грей", в който играя лекар. Но днес съм тук, за да говоря накратко като пациент, борещ се с АЛС", каза той през юни 2025 г. През септември същата година ALS Network обяви Дейн за носител на наградата "Застъпник на годината", признавайки неговата ангажираност с повишаването на осведомеността и подкрепата за хората, живеещи с тази болест.

Личен живот

Дейн е роден на 9 ноември 1972 г. и е израснал в Северна Калифорния. Баща му, който според актьора е бил ветеран от Военноморските сили и архитект, е починал от огнестрелна рана, когато Дейн е бил на 7 години. След гимназията се премества в Лос Анджелис, за да се занимава с актьорство.

Мемоарите на Дейн Book of Days: A Memoir in Moments се очаква да бъдат публикувани в края на 2026 г.

Дейн се ожени за актрисата Ребека Гейхарт през 2004 г. Те се разделиха през септември 2017 г. Гейхарт подаде молба за развод през 2018 г., но по-късно я оттегли. В есе за списание The Cut на New York Magazine от декември, в което размишлява върху диагнозата на Дейн, Гейхарт нарече динамиката в отношенията им "много сложна връзка, която обърква хората". Тя каза, че никога не са се развели, но са излизали с други хора и са живели разделени, припомня "Асошиейтед прес".

"Нашата любов може да не е романтична, но е семейна любов", каза тя. "Ерик знае, че винаги ще искам най-доброто за него. Че ще направя всичко възможно, за да постъпя правилно спрямо него. И знам, че той би направил същото за мен. Затова, каквото и да мога да направя или каквито и усилия да положа, за да направя това пътуване по-добро или по-лесно за него, искам да го направя."

