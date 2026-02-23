Водеща частна театрална институция кани властта на разговор за бъдещето на културния сектор

Една от водещите частни театрални институции у нас - Artvent, изпрати до медиите официална позиция, която е адресирана до служебния министър на културата Найден Тодоров, служебния министър на финансите Георги Клисурски, Комисия по културата и медиите към Народно събрание и Комисия по бюджет и финанси към Народно събрание. Позицията е провокирана от започналия публичен дебат за държавната политика в културния сектор, "включително позициите на директори на държавни театри и представители на независимия сектор, както и в контекста на направени обобщаващи внушения за ролята на частните културни организации, смятаме за необходимо да заявим своята позиция", се казва в писмото.

Чрез въпросната позиция от Artvent отправят покана за стратегически разговор за "необходимостта от ясни, измерими и приложими правила, валидни за всички участници в културната среда и съобразени с динамиката и темпото на развитие на сектора". Според авторите на позицията настоящата система за финансиране е изградена "преимуществено на институционален принцип, при която действащата методика за субсидиране е приложима единствено към държавните културни организации". Едновременно с това обаче извън този модел работят много доказали се участници в културния сектор "с реален обществен и икономически принос, които не попадат в рамка за оценка, категоризация и стратегическо позициониране".

От Artvent задават следните въпроси:

Какво реално прави един културен субект значим за обществото?

По какви обективни показатели следва да се оценява неговият принос – посещаемост, обхват, устойчивост във времето, регионално присъствие, създадени работни места, икономически ефект?

Защо тези критерии не могат да бъдат формулирани по начин, който да обхваща целия сектор?

В позицията се посочва фактът, че към сумата от всеки закупен билет за държавен театър се добавя "значителна държавна субсидия, която многократно надвишава стойността на самия билет", като този модел има своето място в системата. Според Artvent обаче понятието "независими сектор" също в голямата си част функционира с различни форми на държавна или проектна подкрепа. "Едновременно с тях обаче съществуват културни оператори, които работят изцяло без публично финансиране и поемат пълния финансов риск на своята дейност". "Тази разлика следва да бъде ясно разпозната и отчетена в рамките на една бъдеща система на категоризация, основана на прозрачни и измерими критерии", се казва в писмото.

В писмото си екипът на Artvent представя свършеното от екипа за последните пет години - над 40 театрални представления, над 1.5 милиона продадени билета, над 2500 събития в повече от 70 населени места в страната, със средна посещаемост от приблизително 600 зрители на представление. "Преди малко повече от година създадохме и самостоятелна театрална сцена с 800 места – Театър Artvent в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия, инвестиция, осъществена без държавна субсидия, която за този период реализира над 100 000 продадени билета". Прави се съпоставка с данни от Националния статистически институт, според които "средният брой зрители на театрално представление в България за 2024 г. е 139, а средният годишен брой посещения на театър е 27 000".

"Смятаме за стратегически неоправдано всички частни продуценти да бъдат разглеждани под един общ знаменател. Културният сектор е многопластов и включва както краткосрочни пазарни формати, така и дългосрочни инициативи със значим обществен и културен ефект. При липсата на ясна категоризация тези различия остават неразпознати и неизмерени в рамките на публичната политика", се казва още в изпратената до медиите позиция.

В края на писмото от екипа на Artvent отправят покана "за институционален и експертен диалог, в рамките на който да бъдат обсъдени принципи и възможни механизми за категоризация, основани на измерими показатели, прозрачност и равнопоставеност".

