Филмът "Бриджит Бардо" е модната гала на 30-ия София Филм Фест

25 март 2026, 10:32 часа
Документалният филм "Бриджит Бардо" на Ален Берлине и Елора Тевене пристига у нас за София Филм Фест директно от Кан, където бе неговата световна премиера. "Бриджит Бардо" е посветен на легендарната актриса, първата икона на френското кино, постигнала световна слава. Муза, обожавана звезда и отдадена активистка, тя олицетворява свободната, но често и неразбрана жена. Възхвалявана и критикувана едновременно, тя преминава през светлината на прожекторите преди да се оттегли в Ла Мадраг, далеч от общественото внимание и скандалите.

Кадър от филма "Бриджит Бардо", източник: София Филм Фест

Във филма Бардо размишлява върху многобройните контрасти в живота си: бързото издигане, статута ѝ на икона на феминизма и понякога радикалните ѝ изказвания в защита на животните. Като новатор в убежденията си, тя преосмисля образа на жената и предвижда екологичните битки, които днес са по-актуални от всякога.

Шампанското е била любима напитка на легендарната Бриджит Бардо и гостите на Модната гала в Club OBLK на 25 март ще могат да се насладят на звездно усещане в бляскава атмосфера.  Начало 19:00. Филмът може да бъде видян на голям екран също и на 27 март, петък, от 18:30 часа в кино "Люмиер", и на 28 март, събота, от 20:00 часа в Дома на киното.

Прожекциите на френския документален филм "Хълмовете на гнева" на сценариста и режисьор Лео Буде са специален акцент в програмата на 30-ия юбилеен София Филм Фест. Първата е на 25 март, сряда, в Ж Jazz Room, начален час 20:00; филмът може да бъде видян също и на 27 март, от 20:30 часа във Френския институт - зала "Славейков" и на 29 март, от 15:30 часа в Културен център G8.

Кадър от филма "Хълмовте на гнева", източник: София Филм Фест

"Хълмовете на гнева" ни отвежда в сърцето на винените тероари "Кондрие" и "Кот-Роти" – уникалните владения на винопроизводителката Кристин Верне. Филмът отдава почит на едно необикновено място и на хората, които го обитават, както и на искрицата надежда, която те ни вдъхват в непрестанно променящия се свят. Жените и мъжете, отглеждащи виното, са изправени пред климатични предизвикателства през цялата година. Чрез опита на тези хора филмът се превръща във важно свидетелство за редица актуални проблеми: последиците от климатичните промени, мястото на жените в селското стопанство, застрашаването на биоразнообразието, опазването на почвите чрез биологично лозарство, предаването на знания между поколенията.

Музиката е дело на Александър Деспла, носител на две награди "Оскар" за най-добра оригинална музика ("Формата на водата", "Гранд хотел "Будапеща").

Класиката на мйстора-режисьор Алфонсо Арау "Любов в облаците", заснет от виртуозния оператор Еманюел Любецки, може да бъде видян на екран само и единствено в Club OBLK на 27 март, начален час 19:00. В тази поетична любовна история участват легенди като Антъни Куин и Джанкарло Джанини, а също и младият Киану Рийвс.

Кадър от филма "Любов в облаците", източник: София Филм Фест

След Втората световна война войникът Пол Сътън среща бременната Виктория Арагон, която се страхува да се прибере при строгия си баща. За да я предпази от позор, той се съгласява да се представи за нейния съпруг. Двамата пристигат във фамилното лозе на семейство Арагон, където живеят под властта на патриарха дон Педро – човек с желязна воля и дълбока връзка със земята и традициите. Между двамата млади постепенно се заражда истинска любов. Пол намира смисъл и чувство за принадлежност сред топлотата на семейството и труда в лозята. Когато истината излиза наяве и отношенията се изострят, той трябва да избере между стария си живот и новото чувство, което е открил.

Яна Баярова
