Известен Z-блогър: Ще ни трябват 100 години да превземем Украйна

Невъобразимо голям брой жертви, замразен фронт, липса на достатъчно ресурси и разминаване между наративите на режима и реалността - такава картина за руската армия в Украйна рисува един от най-известните руски военни пропагандисти - Z-блогърът "Военкор Котенок". Той смята, че всичко това е "задънена улица", и добавя, че при настоящото темпо войната на диктатора Владимир Путин може да продължи още цял век до постигане на голямата цел - превземане на Украйна.

Дроновете са по-важни от хората и пробивите са "направо невъзможни"

"Неведнъж съм посочвал, че фронтът на украинския театър на военни действия е в патова ситуация. Тази ситуация се оформи миналата година, белязана от битката при Покровск (Красноармейск). Тя достигна своя връх след година и половина непрекъснати тактически сблъсъци и отстъпление на врага на запад. Към началото на тази година агломерацията на Покровск беше освободена, а настъплението на руските въоръжени сили се забави в няколко сектора поради контраатаките на врага. Но това не беше единствената причина за относителната стагнация на фронта. Виновникът е пълното превъзходство на техническите средства за контрол и дистанционно водене на бой над човешките ресурси. В действителност това означава, че всяко разполагане или приближаване на резерви към фронтовите бази и опитите да се натрупат за настъпателни операции, целящи пробив на вражеската отбрана, стават, меко казано, проблематични, а в повечето случаи – направо невъзможни", пише Z-кореспондентът в Telegram.

"Помислете за тези цифри: 80-90% от личните загуби възникват още преди достигане на фронтовата линия. Тоест, 8 или 9 (от 10) войници умират по пътя, без изобщо да влязат в сражение с врага, без дори да го видят. Повечето от тези загуби се дължат на FPV дроновете, „чакащите“ дронове, с които украинските формирования се разгръщат масово", добавя той.

Според него резултатът е "значително увеличен брой жертви, замръзнала фронтова линия". През последните две години и двете страни преминаха към тактика с малки групи, като основно се позовават на прикритието. "От една страна, това е правилният подход за разпределяне на личния състав и минимизиране на жертвите. От друга страна, малкият формат сложи край на това, което военното ръководство и медиите така нетърпеливо очакват от тях: мащабни настъпателни операции и разгромяване на врага. Няма достатъчно ресурси за оперативни и стратегически пробиви, а тяхното натрупване веднага предизвиква ракетни удари и удари с дронове. Това е задънена улица. Възникна противоречие между отразяването на войната от официалните медии, очакванията за гръмки победи/освобождения (медиите излъчват наративи за разпадането на врага и предстоящото му поражение, което така и не се осъществи) и реалността. Фронтът се превърна в зона на локални, т.е. чисто тактически движения на страните, с напредвания и отстъпления от около сто метра на ден. При това темпо войната може да продължи сто години - и това не е преувеличение", категоричен е "Военкор Котенок".

Той цитира системите за изкуствен интелект на Пентагона, които са изчислили, че ако се запазят настоящите темпове и тенденции на украинския театър на военните действия, на руските въоръжени сили ще са необходими почти 100 години, за да достигнат западните граници на Украйна. Оттук идвало и настояването на Доналд Тръмп за прекратяване на войната, "която не носи почти нищо на двете страни освен тежки загуби. Като цяло това твърдение се оказа близо до истината", смята военният кореспондент.

Как висшето ръководство е заблуждавано?

Той критикува остро тактиката с пробиви на малки групи и окопаването им на определена позиция, която трябва да се задържи. Макар тези позиции да не са сигурни, някои командири докладвали на висшестоящите за "превземане" и "контрол" над дадено населено място. Това обаче са "самотни камикадзета, намиращи се в сивата зона и в участъци, обозначени като контролирани от противника", които "воюват за цяло подразделение или военна част", твърди блогърът. "Благодарение на тях към висшето командване се изпращат бодри доклади/отчети за бойната дейност. А кой ще каже, че тя не се води?", пита той.

Не са единични и случаите, в които такива групи напредват до дадена позиция и издигат руското знаме там, без да има пълен контрол на армията. Така "всички са доволни – командирите, на които „успехите“ позволяват да подават документи за награди, и висшето командване, на което не развалят статистиката и което докладва за победите на най-високо ниво", пише "Военкор Котенок". "Мисля, че в същия контекст трябва да се разглежда и двукратното превземане на Купянск, за което редовно докладваха на президента, излагайки го банално. А в действителност сега Купянск е минимум голяма „сива зона“, над която са максимално активни силите на безпилотните системи на противника. Ние също сме там – и на земята, и във въздуха, но… в по-малка степен", признава блогърът.

"Друг недостатък при прилагането на тактиката с малки групи се оказа тяхната уязвимост. Самостоятелните действия на двойки/тройки предполагат много сериозна подготовка на личния състав, практически на нивото на специалните подразделения, например военното разузнаване. Щурмовакът трябва всъщност да умее да води щурм/отбрана, да бъде сапьор/миньор, снайперист, картечар, гранатометчик, радист, медик и т.н. Освен това той трябва да може сам да си окаже помощ в случай на раняване и да продължи изпълнението на бойната задача. Помогни си сам - няма кой да му помогне, а евакуационна група няма да дойде. При тежко раняване на един от щурмоваците групата ще се окаже небоеспособна като бойна единица: един или двама няма да могат да изнесат тежко ранения от „сивата зона“ под контрола на FPV на противника", пише Z-кореспондентът.

"Войната в Украйна ни свали от небесата на земята"

"А за подготовка на нивото на специалните сили и дума не може да става. Практиката е тъжна и това не са празни приказки. Един мой добър познат изчезна безследно като част от цяла щурмова група край Артемовка (Софиевка) в ДНР (Донецка област на Украйна - бел. ред.). Сключил договор с Министерството на отбраната в последните дни на октомври 2025 г., той се озова на фронта на 17 ноември. За каква бойна подготовка за една седмица на 48-годишен цивилен човек може да става дума? За подготовка – не, за нейната имитация – да. Такива факти са масови. Суровата истина на войната — работата в състава на двойки или тройки често е път без връщане", категоричен е той.

"Между другото, подобно нещо беше изключено по времето, когато най-ефективната силова структура на Руската федерация в съвременната история беше частната военна компания „Вагнер“", смята блогърът. ЧВК "Вагнер" на вече покойния Евгений Пригожин била добре подготвена и действала с щурмове по "петици", което явно не може да се предаде просто така както опит на руската армия.

"Технологиите за убиване на хора се усъвършенстват с всеки изминал месец, а средствата за защита явно отстъпват в това състезание, като не успяват да предпазят личния състав от поражения. За съжаление, нашата бронирана техника, която, както знаехме, е най-добрата и надеждна в света, се оказа неподготвена за бойни действия от такъв характер и с такава интензивност. Става дума за бойни машини на пехотата, БТР-и, бронирани машини, като цяло за техника за доставка на жива сила на фронта, евакуационна медицинска техника и танкове. Войната в Украйна ни свали от небесата на земята и ни отвори очите за много неща", пише блогърът в острата си критика.

Признание: западната военна техника е много по-добра от руската

По време на "специалната военна операция", както Кремъл подло нарича агресивната си война в Украйна, "танковете се превърнаха в мобилни огневи точки, които подкрепят пехотата от безопасно разстояние, като действат изключително от закрити огневи позиции, тъй като при стрелба с пряко насочване, т.е. в зоната на пряка видимост на врага, отговорът може да се очаква не след минути, а след секунди", продължава публикацията. "На преден план излиза защитата на бронята от FPV на противника. С това има проблеми (...) Танкът може да издържи 2-3 FPV-попадания, което ще спаси живота на екипажа и ще му позволи да се измъкне от поразената машина. Тук няма място за разкош, важното е да останеш жив. Между другото, при противника, който напоследък е въоръжен предимно с бронирана техника от западно производство, процентът на оцеляване е дори по-висок, както за сметка на самата броня, така и за сметка на „допълнителните укрепления“. Ние постоянно сравнявахме техническите характеристики на нашата и американската броня, подчертавайки нашите предимства. А на практика се оказа, че две БМП „Брадли“ с огъня на своите скорострелни оръдия могат да „ослепят“ и да обездвижат отечествения Т-72. Бронята на „Брадли“, особено с допълненията под формата на титанови плочи, издържа не само на FPV. Задната ѝ платформа прикрива и помага за десантиране/евакуация от минно поле, под вражески обстрел и т.н. Това са само няколко щриха от общата картина".

"Нещо повече, ще изкажа една, може би, провокативна мисъл — нашият военнопромишлен комплекс в много отношения се оказа неподготвен за водене на военни действия от настоящия характер и това важи преди всичко за бронираната техника, самоходната и теглената артилерия. Освен това през 4-те години на войната гигантските предприятия от военнопромишления комплекс така и не успяха да предложат на военните революционни решения за защита на бронята от удари на FPV-дронове, за нейната жизненост и издръжливост в условията на фронтовата линия. Ребрандирането на бойните машини от 70-те и 80-те години на миналия век, като правило, не отговаря на предизвикателствата на времето. Бронираните машини не прикриват личния състав, а се превръщат в братски гробове за пехотата. Например десантните отделения на нашите БМП не са подходящи за превоз на личен състав, а допълнителните горивни резервоари в задните люкове играят ролята на капаци на ковчег при попадане на боеприпас. Гамата от десантни бойни машини с алуминиеви корпуси изобщо се оказа неподходяща за съвременния бой и опитите за модернизация не поправиха това", смята Z-блогърът.

Заплахи, ако говориш за проблемите в Русия

"Но по някаква причина при нас не е прието и се забранява да се говори за тези и други провали. Когато обществени дейци, доброволци, военни кореспонденти и самите военни се опитват да повдигнат проблемите, получават заплахи по свой адрес и дори обвинения в опити за дискредитиране на армията. По-лесно е да мълчиш, така ще си по-спокоен и ще останеш невредим. Абсурд и нищо повече", смята "Военкор Котенок".

"За това, което се случва на фронта, може да се пише много. Но същността е ясна – без реформа на въоръжените сили, на системата за подготовка на мобилизационния резерв и на цялата система за бойна подготовка, без кардинална реформа на военнопромишления комплекс и спешен преход към производство на модели техника и въоръжение, необходими на воюващата армия, победите ще са трудни. И това без да се отчита, че военните действия в Украйна могат да бъдат преустановени чрез хипотетични преговори. Докато поне противникът не проявява желание да отстъпи, постоянно заявявайки за разширяване на географския обхват на ракетно-дроновите удари в дълбочина на Русия и за това, че няма да се откаже от главната си цел – да ни нанесе поражение. Това означава, че ще воюва. Това означава, че преобразуванията и реформите са неизбежни, тъй като без тях рискуваме да загубим дори това, което имаме", завършва публикациите си по темата руският военен кореспондент.

