Оливър Стоун ще снима в София новия си филм след 10-годишна пауза

София е една от локациите, на които режисьорът Оливър Стоун снима новия си игрален филм "White Lies", съобщи "Deadline". Освен в българската столица, снимките се провеждат още в Рим, Италия и Банкок, Тайланд, уточнява сайтът. Трикратният носител на "Оскар" Стоун вече е започнал работата по "White Lies", който е първият му игрален филм от десет години. Сред звездите в продукцията е Джош Хартнет ("Опенхаймер", "Блек Хоук").

Режисьорът на "Взвод", "Роден на четвърти юли" и "Дж. Ф. Кенеди" е и автор на сценария на филма. Проектът е описан като отклонение от досегашната му работа – по-интимна история, посветена на семейството, загубата и болката, както и на начина, по който любовта се променя през живота ни, отбелязва "Deadline".

Three-time Oscar winner Oliver Stone is underway on new movie White Lies, which marks his first narrative feature in a decade. Josh Hartnett (Oppenheimer) stars in the movie, which Deadline can confirm and reveal more details about today https://t.co/0O85EmfOsU — Deadline (@DEADLINE) March 24, 2026

Разказан през три поколения, филмът проследява Джак Фрийман (Хартнет) – дете на разведени родители, което повтаря техните грешки в собствения си брак и отношенията с децата си. Чувствайки се в капан, той поема на страстно пътешествие в търсене на свобода, но се оказва още по-изгубен. Срещата му с жена, чийто живот е коренно различен от неговия, го повежда към неочаквано себепознание.

След 10 години пауза

"След близо 10 години отсъствие от игралното кино, имам чувството, че започвам отначало – както когато направих "Взвод" и "Салвадор" през 1986 г. Надявам се "White Lies" да намери своя естествен дом, защото това е вечна история за любовта", каза Оливър Стоун пред "Deadline". "Оливър изследва в "White Lies" една много лична вселена – напълно нов материал от режисьор, на когото отдавна се възхищавам и с когото съм развълнуван да работя", коментира проекта Джош Хартнет.

Филмът е продуциран от Фернандо Суличин ("Мелания") заедно с Максимилиан Арвелайз и Джордан Гертнер от New Element Media – компанията, стояща зад предишните проекти на Стоун "Диваци" и "Сноудън". Режисьорът се опитва да реализира "White Lies" повече от десетилетие. Преди около осем години една от версиите е предвиждала Бенисио дел Торо в главната роля. В последно време режисьорът се фокусира основно върху документално кино, припомня "Deadline".

"Изключително сме щастливи, че Оливър Стоун – автор с толкова силен и разпознаваем глас, се завръща като сценарист и режисьор на пълнометражен филм за първи път след "Сноудън", отбеляза Суличин. "Той стои зад някои от най-влиятелните филми на последните десетилетия, а с "White Lies" се връща към оригиналното и вечно разказване на истории, което публиката обича. Джош Хартнет е актьор с изключителна дълбочина и инстинкт – точно това, от което тази история има нужда.", съобщава БТА.