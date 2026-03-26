Чадър над "мутри, осигуряващи гласове по махалите": Мирчев за скандала с кмета на Кърджали

Късно снощи кметът на Кърджали с група хора е опитал да влезе в полицейския участък и са се държали агресивно с полицаите. Причината - арестуван е шефът на пощата в града, който е активен участник в алъш-вериша с гласове по изборите в полза на Пеевски.

Това написа във Фейсбук Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", коментирайки казуса в Кърджали.

"Главният прокурор и шефът на ДАНС покровителстват мутри, осигуряващи гласове по махалите"

"Кметът на Кърджали проявява тази "смелост" само по една причина - знае, че прокуратурата ще го защити. Да, докато МВР полага огромни усилия да се бори с купуването на гласове, прокуратурата и ДАНС продължават да ги покровителстват", смята Мирчев.

Според него се води тежка битка за честен вот на 19 април.

"Битка, в която главният прокурор и шефът на ДАНС покровителстват мутри с прякори, които осигуряват гласове по махалите за ДПС и ГЕРБ", твърди той.

"Решението е масово гласуване на 19 април, вместо ходене за гъби, и наказване на прегрешилите политици. Защото в битката за разрушаване на модела "Пеевски–Борисов" място за девици, облечени в бяло, няма. Има само едно – тежка битка с истински престъпници, готови на всичко, за да оцелеят. Или влизаме здраво в тази битка и смазваме този модел, или още 15 г. си обясняваме колко много сме искали, ама то все не се получавало, докато някой отпива соевото лате", коментира още Мирчев.

Скандалът в Кърджали

Припомняме, че ръководителят на Областната пощенска станция в Кърджали беше задържан по подозрения за упражняване на натиск и нерегламентирана политическа агитация. Това съобщи и.д главен секретар на МВР Георги Кандев.

Пощенският ръководител е заплашвал и убеждавал служители на хуманитарна организация да обясняват на получаващи хранителни помощи в кърджалийското село Бенковски, че хранителните продукти се дават от определена партия, за която трябва да гласуват на предстоящите избори на 19 април, става ясно от събраната информация.

След задържането на шефа на пощите в Кърджали, пред районното отишла огромна група от партийни членове, начело с кмета на града, който е и кандидат за народен представител и се опитали агресивно да влязат в полицията.

"Може би са искали да изведат приятеля си. Ще изпратим до прокуратурата преписка за евентуално образуване на досъдебно производство за хулиганство", обяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.