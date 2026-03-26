Премиерът на среща с тристранката заради мерките за гражданите и бизнеса

Служебният премиер Андрей Гюров ще разговаря следобед с ръководствата на синдикалните и работодателските организации заради подготвените от правителството мерки във връзка с отражението на ситуацията в Близкия изток върху гражданите и бизнеса в България, предава БНР.

Гюров вече проведе подобни срещи с представители на Фискалния съвет, на Сдружението за модерна търговия и на Българската петролна и газова асоциация във връзка с изготвянето на цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените заради поскъпването на горивата след началото на кризата в Близкия изток.

