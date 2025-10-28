Войната в Украйна:

Документален филм за кариерата на Пол Маккартни след разпадането на "Бийтълс" излиза през 2026 г. (ВИДЕО)

28 октомври 2025, 11:21 часа 255 прочитания 0 коментара
Документален филм за кариерата на Пол Маккартни след разпадането на "Бийтълс" излиза през 2026 г. (ВИДЕО)

Документален филм за соловата кариера на Пол Маккартни след разпадането на "Бийтълс" ще е достъпен от 25 февруари 2026 г. на стрийминг платформата Amazon Prime, като преди това ще бъде пуснат в ограничен брой киносалони, предаде АФП, като цитира разпространено съобщение.

Продукцията, която ще може да бъде гледана в 240 страни и територии по света, проследява чрез неиздадени архивни кадри периода, в който музикантът "се сблъсква с множество предизвикателства, докато създава песни, които ще определят новото десетилетие“ - 70-те години на миналия век, казват от Amazon MGM Studios.

Още: Пол Маккартни се завръща: Издава нов албум и тръгва на турне

Вдъхновението 

По това време групата "Бийтълс" вече се беше разделила и аз си мислех: "Какво ще правя сега? Как бих могъл да направя нещо толкова добро?", казва 83-годишният Маккартни в трейлъра, излъчен в понеделник. "За първи път бях сам, трябваше да потърся в себе си и създадох нова група" - Wings, с която дава ново начало на кариерата си, разказва той.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Band on the Run", заглавието на първия албум на групата, сформирана с първата му съпруга Линда Маккартни, вдъхновява и името на този двучасовия документален филм - "Man on the Run", отбелязва АФП. Той е дело на американския режисьор Морган Невил, който има няколко игрални филма, сред които и най-новата анимационна продукция Piеce by piеce за живота на музиканта и стилиста Фарел Уилямс.

Филмът беше представен в края на август 2025 г., а самият Пол Маккартни е посочен като изпълнителен продуцент.

Още: Брус Спрингстийн без маска: Документален филм развенчава мита за рок легендата

Книга, озаглавена "Wings: The Story of a Band on the Run", написана от Маккартни, ще излезе на 4 ноември в Amazon и в аудио формат на платформата Audible, дъщерна компания на американския гигант, припомня АФП.

Партньорство между британската звезда, групата Universal Music и Amazon също трябва да доведе до излизането на "ексклузивни песни" през 2026 г., допълва АФП, като цитира разпространеното съобщение.

Източник: БТА

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Документален филм Пол Маккартни Бийтълс The Beatles информация 2025
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес