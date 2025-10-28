Документален филм за кариерата на Пол Маккартни след разпадането на "Бийтълс" излиза през 2026 г. (ВИДЕО)

Документален филм за соловата кариера на Пол Маккартни след разпадането на "Бийтълс" ще е достъпен от 25 февруари 2026 г. на стрийминг платформата Amazon Prime, като преди това ще бъде пуснат в ограничен брой киносалони, предаде АФП, като цитира разпространено съобщение.

Продукцията, която ще може да бъде гледана в 240 страни и територии по света, проследява чрез неиздадени архивни кадри периода, в който музикантът "се сблъсква с множество предизвикателства, докато създава песни, които ще определят новото десетилетие“ - 70-те години на миналия век, казват от Amazon MGM Studios.

Вдъхновението

По това време групата "Бийтълс" вече се беше разделила и аз си мислех: "Какво ще правя сега? Как бих могъл да направя нещо толкова добро?", казва 83-годишният Маккартни в трейлъра, излъчен в понеделник. "За първи път бях сам, трябваше да потърся в себе си и създадох нова група" - Wings, с която дава ново начало на кариерата си, разказва той.

"Band on the Run", заглавието на първия албум на групата, сформирана с първата му съпруга Линда Маккартни, вдъхновява и името на този двучасовия документален филм - "Man on the Run", отбелязва АФП. Той е дело на американския режисьор Морган Невил, който има няколко игрални филма, сред които и най-новата анимационна продукция Piеce by piеce за живота на музиканта и стилиста Фарел Уилямс.

Филмът беше представен в края на август 2025 г., а самият Пол Маккартни е посочен като изпълнителен продуцент.

Книга, озаглавена "Wings: The Story of a Band on the Run", написана от Маккартни, ще излезе на 4 ноември в Amazon и в аудио формат на платформата Audible, дъщерна компания на американския гигант, припомня АФП.

Партньорство между британската звезда, групата Universal Music и Amazon също трябва да доведе до излизането на "ексклузивни песни" през 2026 г., допълва АФП, като цитира разпространеното съобщение.

