Руски сателити са помогнали на Иран и прокситата му да удрят по Саудитска Арабия

Руски сателити са подпомогнали съюзниците на Иран - йеменските бунтовници хути и иракски милиции - при атаките срещу Саудитска Арабия, които зачестиха през последните седмици и месеци в рамките на по-широкия регионален конфликт, съобщава агенция Associated Press. Руски разузнавателни спътници са събрали данни за цели в кралството, които впоследствие са били атакувани от групи, подкрепяни от Техеран, гласи информацията. Цитира се базираната в Женева компания AURORAH Geosignal Intelligence, източник, запознат със саудитските разследвания, както и високопоставен лидер на хутите.

100% съвпадение: Руски сателити кръжат над конкретните райони преди и след атаките

AURORAH е проучила 40 ракетни атаки и нападения с дронове, извършени от йеменските хути и от иракски групи срещу Саудитска Арабия в периода от 1 юли до 19 октомври 2026 г. Според компанията във всички случаи руски военни и правителствени сателити са се намирали над целевите райони няколко дни преди и след нападенията.

Още: Съвсем скоро: САЩ предупредили Персийския залив да се готви за "интензивна" война срещу Иран

"Установихме 100-процентно съвпадение", заяви основателят на AURORAH Наваф Обаид.

От юли насам 11 руски спътника от серията „Космос-2600“ са били разположени над три участъка от нефтопровода „Изток-Запад“, посочи Обаид. Това е ключовият 1200-километров нефтопровод, заобикалящ ефективно затворения Ормузки проток. Сутринта на 10 септември иракски дронове удариха три помпени станции по тръбата, което незабавно прекъсна потока на петрол. Саудитска Арабия изнася петрол към Червено море чрез нефтопровода.

Снимка: Envato

Седмица по-късно хутите атакуваха военновъздушната база в Таиф и повредиха италиански изтребител. Според AURORAH преди двете атаки броят на руските сателити над целите се е увеличил с 50%.

Още: Атака срещу саудитска рафинерия обърна посоката в цената на петрола: Русия, САЩ и ОПЕК+ също влияят

Признание от хутите

Източник, запознат със саудитските разследвания, казва пред Associated Press, че руски спътници са подпомогнали ударите по помпените станции.

Неназован висш лидер на хутите казва, че ирански съветници в Йемен са предавали данни, основани на руско сателитно разузнаване, на бойците, за да насочват ударите. Саудитска Арабия подкрепя международно признатото правителство в Йемен и на практика ръководи коалицията, която се сражава с хутите в страната.

AURORAH признава, че не е прехванала самите предавания на данни, и прави изводи въз основа на движенията на сателитите.

Основателят Обаид е бил съветник на саудитското правителство от 2004 до 2016 г.

Още: САЩ за руския военен сателит, приближил се заплашително до американски: Умишлено бе преминат прагът за безопасност в Космоса (ВИДЕО)