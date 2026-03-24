Филмът "GASLIT" на "Грийнпийс" - САЩ с легендарната Джейн Фонда с премиера на София Филм Фест (ТРЕЙЛЪР)

Документалният филм "Gaslit", продуциран от "Грийнпийс" - САЩ с участието на носителката на две награди "Оскар" Джейн Фонда ще бъде излъчен премиерно в програмата на 30-ото издание на юбилейния София Филм Фест в секцията "СФФ Природа" на 30 март от 18:00 ч. в Дома на киното в София. Филмът ще бъде представен и в програмата на "София Филм Фест на брега" в Бургас – на 25 март от 14:00 ч. в Културен дом НХК.

Във филма "Gaslit" Фонда предприема пътешествие през петролните полета на Тексас и крайбрежните общности по Мексиканския залив, срещайки се с хората на първа линия на разширяването на индустрията за изкопаеми горива в Съединените щати. От 2023 г. САЩ е най-големият износител на втечнен изкопаем газ (LNG) в света, а петролните и газовите компании едновременно подхранват мащабен бум в производството на пластмаси, като залагат все повече на нефтохимията, за да осигурят дългосрочното си бъдеще. Във филма участват още награждаваната актриса Кони Бритън и мултиплатинената, номинирана за "Грами" продуцентка, авторка на песни и изпълнителка Маги Роджърс. Присъединявайки се към Джейн Фонда, те свидетелстват за суровата реалност на екологичната несправедливост.

Филмът предлага интимен и тревожен портрет на ловци на скариди, фермери, бивши нефтени работници, семейства, представители на религиозни общности, както и хора, самоопределящи се като "активисти по неволя", които се противопоставят на вредите, причинени от тази експанзия. Местните хора, представители на различни политически и културни среди, са се обединили в защита на територията, която обитават, в името на природата.

"Този бум не е свързан само с петрол и газ – става дума за несправедливост, екологично замърсяване и унищожаването на цели общности", казва Джейн Фонда, актриса и активистка. "Gaslit" има за цел да даде глас на обикновените американци, които твърде често биват пренебрегвани. Те знаят какво означава да се изправиш срещу привидно непреодолима сила дори когато рискът е да загубиш всичко."

Режисиран от Кейти Камоси, "Gaslit" отправя призив за действие и провокира размисъл върху продължаващата с десетилетия борба между стремежа към безусловна печалба на индустрията за изкопаеми горива и оцеляването на общностите, които живеят на територията на тези залежи.

"Днес повече от всякога е важно светът да чуе хората, които преживяват климатичната криза от първо лице", казва Камоси. "Gaslit" е визуално отражение на цяло движение и на хората, които се борят със зъби и нокти за живота си всеки ден. Дълбоко сме благодарни на общностите в южната част на Мексиканския залив за тяхното лидерство – и се надяваме зрителите да напуснат киносалона едновременно възмутени от реалността и вдъхновени от личните истории."