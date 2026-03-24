Археолози откриха скулптура в Мексико, която би могла да пренапише историята на откриването на Америка

Археолози откриха 2000-годишен римски артефакт в гробница в Мексико, който би могъл да преобърне съвременното разбиране за откриването на Америка, повдигайки вероятността римляните да са пристигнали на континента хиляда години преди Христофор Колумб.

Археологическата находка, която може да преобърне теорията за откриването на Америка

Според The ​​New York Post, теракотената скулптура на брадат мъж, наречена „Главата на Текашик-Каликстлауака“, е била ексхумирана от мексиканския археолог Хосе Гарсия Пайон през 1933 г. от хранилище със същото име близо до Мексико Сити.

Фигурата е погребана в запечатана гробница заедно с керамични парчета, златни бижута, костни артефакти и парчета планински кристал. Макар че тези материали са типични за времето и региона, главата е доста различна, с черти, напомнящи повече на древното Средиземноморие, отколкото на мезоамериканските.

През 1961 г. австрийският антрополог Роберт Хайне-Гелдерн предполага, че артефактът може да датира от 200 г. пр.н.е. След това, през 1990 г., немският археолог Бернард Андрее предполага, че бюстът е „несъмнено римски“, твърдейки, че прическата и брадата му наподобяват тези на императорите от династията Севери (193–235 г. пр.н.е.).

Накрая, използвайки термолуминесцентно датиране – нагряване на обект и измерване на светлината, която той излъчва за определен период от време, изследователите успяха да определят, че реликвата датира между IX век пр.н.е. и XIII век сл.н.е., много преди Колумб да акостира в Америка през 1492 г. Междувременно самото погребение датира между 1476 и 1510 г. сл.н.е., преди пристигането на испанския конкистадор Ернан Кортес в Мексико през 1519 г.

Истинска мистерия

Някои изследователи твърдят, че скулптурата е пристигнала там по време на ранните етапи на европейските проучвания, може би дори по време на испанското завоевание на Мексико.

Други твърдят, че обектът е бил случайно внесен в резултат на древен трансокеански дрейф. Те теоретизират, че римски, финикийски или берберски кораб може да е бил пренесен от течения през Атлантика и след това да е достигнал бреговете на Америка, което е накарало местните жители да вземат теракотената глава и да я транспортират във вътрешността на страната.

Въпреки че изследователите отбелязват, че това е малко вероятно, тъй като в Северна и Южна Америка не са открити кораби, селища или други доказателства за подобно пътуване. Друга възможност е находката да е била занесена там от друг археолог по време на разкопки.

