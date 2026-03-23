Специални събития в НАТФИЗ: София Филм Фест си партнира с OPEN SPACE Foundation

23 март 2026, 19:42 часа 345 прочитания 0 коментара
В рамките на юбилейното 30-о издание на София Филм Фест и с любезното домакинство на НАТФИЗ "Кръстю Сарафов", организаторите представят избрани филми от програмата на фестивала с вход свободен и дискусии, както и интерактивната мултимедийна изложба по проект G-LENS. 

Защо това е важно днес?

Живеем във време, в което границата между екрана и реалността почти е изчезнала. За съжаление, онлайн пространството често се превръща в територия на дезинформация, която е директен инструмент за насилие – феномен, който за много жени днес продължава да бъде болезнена ежедневна реалност. Чрез проекта G-LENS се поставя фокус върху емоционалната устойчивост и силата на младите хора да разпознават тези рискове, за да изградят по-сигурна и стабилна среда за себе си и обществото.

Още: Дебютният документален филм "Няма как да си кажем сбогом" на Пламена Славчева с премиера на София Филм Фест

Какво ще видите?

Изложбата е плод на 8-месечен интензивен труд на младежи, работили под менторството на професионалисти от Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ), режисьори и видеопродуценти. Чрез таблети, слушалки и принтове ще можете да се потопите в техния свят:

• Авторски видеоклипове и социални кампании;

• Разследващи статии;

• Интерактивни ресурси за подкрепа при онлайн тормоз.

Филмите

В програмата са включени три забележителни филма, които изследват темите за истината, пропагандата и моралния избор:

22 март | 18:30 – "Хартум" / "Khartoum", 80 мин.

23 март | 18:30 – "Истина или предизвикателство" / "Truth or Dare", 84 мин.

26 март | 18:30 – "Оруел: 2+2=5" / "Orwell: 2+2=5", 119 мин.

Кадър от филма "Истина или предизвикателство", източник: София Филм Фест

"Истина или предизвикателство" ("Truth or Dare", Швеция-Норвегия-Финландия-България) на Тонислав Христов е българското предложение в документалния конкурс. Филмът проследява паралелните истории на разследващата журналистка Генка Шикерова, посветила живота си на истината, и млад активист, разпространяващ конспиративни теории. На фона на предизборна България филмът разкрива как дезинформацията прониква в личните съдби и оформя обществената реалност, поставяйки под въпрос границата между истина и лъжа.

Хаитянският режисьор Раул Пек има впечатляваща филмография, в която преобладават творби с политическа тематика с фокус върху различни социално-исторически теми, засягащи борбата за независимост и равноправие на емблематични личности от различни раси и континенти. Най-новата му творба е посветена на творчеството на Джордж Оруел и най-вече на епохалния му роман "1984", като се поставя специален акцент върху изводите за политическата реалност, все още печално актуални и в наши дни с възхода на авторитаризма в различни райони на света. "Оруел: 2+2 = 5" бе номиниран за наградата "Златно око", която се връчва в Кан за най-добър документален филм.

Още: Връчиха наградите на 30-ия София Филм Фест: Вижте пълен списък на отличените

Ето какво споделя авторът за Оруел, вдъхновил новия му филм: "Името му се е превърнало в емблематично прилагателно – "оруелски" – и обозначава авторитарни механизми и променящи се аспекти на съвременния ни свят: наблюдение, цензура, политическа корупция, фалшиви новини, класови борби, съблазните на властта, алгоритми, дронове, постоянни войни, разсейване като очевиден начин за подценяване и пренебрегване на репресиите в съвременността. Неговите литературни фрази и идеи присъстват навсякъде в нови версии или в оригиналните им форми: "Големият брат", "полиция на мисълта", "дупка в паметта", "безличност", "престъпление срещу мисълта" и какво ли още не. Той е навсякъде около нас. И днес, във времена на несигурност, идва подходящият момент да противопоставим мит срещу реалност, в светлината на ясната, настояща опасност, в която 2+2 определено е = 5".

Кадър от филма "Хартум", източник: София Филм Фест

"Хартум" ("Khartoum", Германия-Великобритания-Судан-Катар) е колективно дело на режисьорите Анас Саeд, Равия Алаг, Ибрахим Снупи Ахмад, Тимея Мохамед Ахмед, Филип Кокс. През 2022 г. четирима судански режисьори и британският писател-режисьор Кокс започват да заснемат ежедневието и мечтите на пет различни личности от Хартум. Сред тях са момчета от улицата, които ровят из сметища, за да си купят нови ризи; майка, която учи математика, за да започне собствен бизнес; доброволец в комитет за съпротива срещу военния режим; държавен служител, намиращ утеха в състезания с гълъби заедно със сина си. Военният режим и откритата война между армията и милициите Rapid Support Forces принуждават над десет милиона души да напуснат домовете си – сред тях са героите на филма и екипът. Режисьорите намират алтернативни начини да разкажат историите им. "Хартум" е емоционален и лиричен портрет на човешки съдби, заснет в критичен момент от съвременната африканска история, в който личното и политическото се преплитат в едно.

Яна Баярова
