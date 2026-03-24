Познато име се завръща в ЦСКА

Христо Захариев е назначен за главен методист на Академията, съобщиха от клуба чрез официалния си сайт. Той е част от структурата на ЦСКА, като е активен участник в вътрешните дела на Академията и част от оперативното управление и методическото ѝ развитие. Името му не е непознато за клуба, като през годините е натрупал сериозен опит като анализатор и помощник-треньор на “армейците”.

Христо Захариев има опит в структурата на "червените"

Професионалната му кариера в ЦСКА започва през януари 2020, когато работи в Академията и в отбора до 19 години, а през 2022 се завръща след едногодишна почивка като анализатор, включително и в мъжкия представителен отбор. По това време е и част от щаба на Алън Пардю.

Кариерата му включва и опит извън родния терен, а именно в Арис Солун, където е анализатор, както и работа в различни клубове в България - като помощник-треньор в Беласица Петрич, Литекс и Монтана, както и кондиционен треньор в Левски Лом. Част е и от щаба на втория и третия тим на ЦСКА.

Захариев е преминал редица обучения и лицензионни програми във Великобритания, а през 2019 г. специализира в Барселона, Испания.

Назначението му е част от дългосрочната визия на ЦСКА за надграждане на методическата рамка в Академията, въвеждане на единни игрови принципи във всички възрастови групи и прилагане на съвременни анализаторски и тренировъчни практики.

От клуба изразиха увереност, че с натрупания си опит и познаване на вътрешната структура на отбора, Захариев ще допринесе за устойчивото развитие на младите таланти в Академия ЦСКА.

