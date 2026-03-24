Близо 70 ученици разработиха свои бизнес идеи в практически уъркшоп на Yettel

Инициативата е част от партньорството между телекома и програмата „Тийноватор“

Близо 70 ученици от 10. до 12. клас учиха как се разработва бизнес идея по време на практически уършкоп. Yettel беше домакин на събитието, което е част от партньорството на телекома с „Тийноватор“ – програма за предприемачество, в която ученици развиват собствени бизнес идеи с подкрепата на ментори.

Участниците работиха по реални казуси, като създадоха свои собствени услуги. Част от тях разработиха концепция за платформа за почасова заетост за млади хора – от разхождане на кучета до дребни ремонтни дейности, с възможност за гъвкаво работно време и система за оценки и препоръки. Останалите създадоха решение, което улеснява организацията на събития – от избора на място до популяризирането и продажбата на билети.

За целта учениците преминаха през основните стъпки в създаването на услуга – от дефиниране на проблема до тестване на решенията. Те изградиха потребителски профили и разработиха прототипи на бизнес концепциите си, като използваха утвърдени методи, като т.нар. „дизайн мислене“, и валидираха идеите си спрямо реални бизнес нужди. По този начин младежите затвърдиха ключови предприемачески умения и приложиха наученото в практическа среда.

За първи път Yettel си партнира с „Тийноватор“ и участва в ключови събития на програмата. Телекомът беше част от журито на „Уикенд на идеите" – събитието, на което ученици от цялата страна представиха първите версии на своите проекти.

Провелият се уъркшоп имаше за цел да подготви младите таланти за следващия етап – финалното оценяване, в което Yettel ще се включи като член на журито, а участниците ще представят проектите си пред инвеститори и ще се борят за финансиране на техните идеи.