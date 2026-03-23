Дебютният документален филм "Няма как да си кажем сбогом" на Пламена Славчева с премиера на София Филм Фест

23 март 2026, 11:17 часа
Документалният филм на режисьорката Пламена Славчева "Няма как да си кажем сбогом" ще има своята българска премиера в рамките на 30-ото издание на Международния София Филм Фест. Прожекцията е на 23 март (понеделник) от 20:15 ч. в кино "Одеон". Филмът ще бъде представен лично от режисьорката Пламена Славчева и продуцентката Катя Тричкова, като публиката ще има възможност да се срещне и с протагонистите и част от екипа.

Филмът е поетично пътуване през паметта и загубата, където личната история се сблъсква с механичния глас на институциите. След внезапната смърт на баща си, Пламена се завръща от Сидни в родния си град в България и се оказва притисната между дълбоко личното преживяване на загубата и бездушния процес на разследване какво се е случило.

Още: Връчиха наградите на 30-ия София Филм Фест: Вижте пълен списък на отличените

Чрез фрагментирани времеви пластове, семейни моменти и генерирани от изкуствен интелект прочити на институционални писма, "Няма как да си кажем сбогом" превръща личната история в размисъл за емпатията и силата на паметта да формира това, което сме. Размивайки границите между личното и институционалното, филмът поставя въпроса как можем да останем човеци в свят, все по-силно управляван от автоматизация и безразличие.

Режисьорката съзнателно избира да не подхожда към темата като журналистическо разследване, а като поетично наблюдение върху микрокосмоса на едно семейство, което преминава през преживяването на своята болка. "Целта ми беше личната история да се превърне в огледало на по-мащабната реалност. Да лекува, да обединява. Търсех универсален език, с който всеки зрител да може да се свърже.", споделя Пламена Славчева.

Този подход се оформя още в ранния етап на работа, когато в разговори с операторката Джорджина Прето – аржентинка, базирана в Берлин, става ясно, че темите във филма имат потенциал да резонират с различни публики отвъд българския контекст.

Още: Новият филм "Черно море" представя България през очите на САЩ (ТРЕЙЛЪР)

Филмът е ко-продукция между България и Франция, продуциран от Катя Тричкова чрез Contrast Films и ко-продуциран от Карин Чичковски чрез френската компания Survivance. Процесът от първоначалната идея до завършването на филма отнема пет години и половина, а проектът получава подкрепа от Националния филмов център и Creative Europe MEDIA. Композиторите Георги Дончев и Георги Стрезов създават оригиналната музика. Монтажът е дело на Пламена Славчева, Йонг Сън Но, Луиз Жайлет и Светослав Драганов, като работата по него се развива в различни етапи и контексти, включително частично във Франция. Консултанти на филма са Даниела Манолова и Николас Кортес. От есента на 2026 г. филмът ще бъде показан и в киносалоните в страната.

Пламена Славчева

Пламена Славчева започва кариерата си в рекламата, преди да се насочи към киното, за да се фокусира върху истории с обществено значение. Учи кинорежисура и продукция в Университета в Сидни и аудиовизуална комуникация, кино и медийни науки в Университета в Аликанте, Испания. Завършила е и съвместна магистърска степен по европейски науки от Университета в Гронинген, Холандия, и Университета в Деусто, Испания.

Още: Създават документален филм за Енио Мориконе

Яна Баярова Отговорен редактор
Още от Кино
