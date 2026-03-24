Кристен Стюарт се изстрелва към космоса с новата си роля

Кристен Стюарт е една от най-значимите американски актриси на своето поколение - с кариера, която обхваща дълги години години, награди и номинации, включително за "Оскар", "БАФТА" и "Златен глобус". Сега звездата от "Здрач" е на път да играе историческа фигура от НАСА в нов телевизионен сериал, който привлича вниманието на Холивуд и феновете на биографичното кино.

Името на проекта е "The Challenger" - минисериал, одобрен от Amazon MGM Studios. В него Стюарт ще се превъплъти в образа на Сали Райд - първата американска жена, която е пътувала в космоса, и един от най-влиятелните учени и астронавти на 20-ти век.

Райд е добре известна с това, че на 18 юни 1983 г. лети с космическия совалка Challenger и става първата жена от САЩ, която достига орбита. Тя помага за разгръщането на сателит с манипулаторния роботизиран механизъм на совалката и остава вдъхновение за поколения.

За сериала

Сериалът ще представи историята на Сали Райд, като проследи както нейния професионален път в НАСА, така и личните ѝ предизвикателства. Той ще разгърне събитията около трагедията с космическия совалка Challenger през 1986 г., когато Райд е член на разследващата комисия, която разкрива сериозните проблеми в програмата. В същото време сериалът ще покаже как тя се утвърждава като пионер и ролеви модел за бъдещите поколения жени в науката и изследването на космоса.

Сценарист и ръководител на сериала ще бъде Меги Конах (позната от "The Staircase"), а режисьор ще е Джеймс Хоус. Именно това прави този проект различен от много други биографични продукции - сериозен творчески екип зад камерите и една от най-големите звезди на Холивуд в главната роля.

Източници: Nerdist, Deadline, Variety

