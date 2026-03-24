Флотилия с помощ пристигна в Куба

Първият кораб от хуманитарна флотилия, превозваща медицински консумативи, храна и соларни панели, пристигна в Куба, за да подпомогне страната на фона на задълбочаващата се енергийна криза, причинена от американската петролна блокада. Риболовният кораб "Магуро", превозващ скариди, акостира в Хавана с три дни закъснение заради силни ветрове, течения и технически проблем с батерията. Очаква се още два плавателни съда да пристигнат след него.

NOW: "Flotilla Nuestra America" has arrived to Havana Cuba from Mexico — FreedomNews.Tv FNTV (@FreedomNTV) March 24, 2026

Задълбочаващата се криза

При приближаването към пристанището активисти се качиха на покрива на кораба, който символично беше преименуван на „Гранма 2.0“ - препратка към яхтата, използвана от бойците на Фидел Кастро при революцията през 1956 г.

Първите доставки по въздух от Европа и Съединените щати пристигнаха още миналата седмица като част от мисията „Конвой Нашата Америка“, която цели да достави около 50 тона помощ за острова, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Инициативата има подкрепата на кубинските власти и цели да облекчи положението на населението след наложената от САЩ петролна блокада, започнала през януари.

Страната е преживяла седем национални спирания на електрозахранването от 2024 г. насам, включително две само през последната седмица, заради остаряла енергийна инфраструктура и недостиг на гориво.

Кризата се задълбочи след като САЩ предприеха военна операция срещу венецуелския лидер Николас Мадуро - основен съюзник и доставчик на петрол за Куба - което допълнително ограничи енергийните доставки.

Впоследствие Вашингтон заплаши с мита държавите, които продължат да изнасят петрол за острова.