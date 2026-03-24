Документалният филм за Iron Maiden тръгва по кината от 8 май (ТРЕЙЛЪР)

В продължение на пет десетилетия Iron Maiden не просто създават музика – те изграждат култура, вдъхновяват няколко поколения и се превръщат в една от най-влиятелните групи в историята на рока. С неподражаем звук, разпознаваема естетика и отдадена публика от всички краища на света, те остават символ на творческа независимост и неподвластен на времето дух. Сега тази изключителна история оживява в "Iron Maiden: Burning Ambition", който ни отвежда зад кулисите на едно от най-емблематичните музикални пътешествия.

С безпрецедентен достъп до официални архиви и лични спомени на настоящи и бивши членове на групата, както и със специалното участие на звезди от ранга на Хавиер Бардем, Ларс Улрих и Chuck D, "Iron Maiden: Burning Ambition" ни кани да преживеем едно интимно и разтърсващо изживяване. Изцяло новите анимационни сцени с легендарния талисман на групата Еди разкриват рядък и непосредствен поглед върху безкомпромисната визия на Iron Maiden и неизменната им връзка с глобалната им армия от фенове.

Трейлърът на "Iron Maiden: Burning Ambition" ни потапя в уникалната атмосфера на филма и улавя магията и страстта, които превръщат Iron Maiden в глобален феномен и обещава преживяване, което е едновременно сурово, емоционално и незабравимо. Вижте историята на емблематичната група, за първи път разказана с техните собствени думи. Станете част от легендата!

Режисьор на "Iron Maiden: Burning Ambition" е Малкълм Венвил ("44 Inch Chest", "Henry's Crime"), по сценарий на Дейвид Тийг ("The Departure"). Продуцент е Дом Фрийман, а сред участниците са Брус Дикинсън, Стив Харис, Нико МакБрейн, Дейв Мъри, Адриан Смит, Яник Герс, Хавиер Бардем, Ларс Улрих, Chuck D и др.

Изживяваме легендата с Iron Maiden: Burning Ambition от 8 май само в кината. Билетите са в продажба от 25 март. И напомняме - на 26 май гледаме групата на живо на Национален стадион "Васил Левски"!

