След края на войната: Колко украинци ще се върнат в родината си

Украйна може да се сблъска с бавно завръщане на своите граждани от чужбина. След края на войната само 10-15% от украинците ще се завърнат у дома, каза Васил Воскобойник, ръководител на Службата за миграционна политика, президент на Всеукраинската асоциация на международните компании за заетост и експерт по трудова миграция, в интервю за YouTube канала „Думай“.

Краят на войната

„Краят на войната не означава, че украинците веднага ще започнат да си стягат багажа и да се връщат в Украйна. Вероятно ще отнеме няколко месеца, може би шест месеца или дори година. По-големият дял от хората, готови да се завърнат у дома, ще претеглят какво имат в чужбина спрямо това, което потенциално ще имат в Украйна“, каза експертът. Според него приблизително 10-15% от украинците, които в момента са в чужбина, ще се завърнат в Украйна. Той отбеляза също, че приблизително 4,2 милиона украинци в момента имат временен статут на закрила в чужбина.

В Европа

„В Европа има приблизително 6,5 милиона украинци. От тези хора можем да очакваме завръщането на между 200 000 и 1 милион през следващите две години след края на войната. Това са хората, които наистина могат да се върнат в Украйна“, добави Воскобойник.

Припомняме, че на 13 март 2026 г. беше съобщено, че над 4,3 милиона украинци имат временна закрила в страните от ЕС. До края на 2025 г. обаче броят на временните закрили, предоставени на украинци, е намалял с 14% в сравнение с предходната година.

На 17 март експертът по трудова миграция Василий Воскобойник отбеляза, че европейските страни вече са започнали да преразглеждат статута на украинските бежанци. Той отбеляза, че западните правителства се интересуват от онези украинци, които активно работят, социализират се и учат езици. Воскобойник обаче добави, че Европа не се интересува от украинските бежанци, които живеят единствено от социални помощи.

