Икона, почти художник и вечно млад: Любопитни факти за Робърт Редфорд

На 16 септември светът загуби легендарния американски актьор Робърт Редфорд, който почина на 89 години. Освен блестяща кариера в киното, той остави следа и като режисьор, продуцент, активист и покровител на независимото кино. Неговата харизма омагьоса няколко поколения и доказа, че талантът може да върви "ръка за ръка" с изключителна обаятелност и чар.

Още: "Синелибри" 2025: Билетите за всички кинопремиери в София са в продажба

Любопитни факти за Робърт Редфорд

Снимка: Getty Images

Ето няколко любопитни факти за този легендарен актьор:

Иконата "Сънданс": Прякорът му идва от героя в "Бъч Касиди и Сънданс Кид" (1969). По-късно именно той вдъхновява името на известния филмов фестивал "Сънданс", който Редфорд основава през 1981 г.

Почти художник: Младият Робърт мечтаел да стане художник, пътувал из Европа, рисувал в Париж и Флоренция, преди окончателно да се отдаде на актьорството.

Рисковани сцени: Известен е с това, че често отказвал дубльори за каскади. В "Бъч Касиди и Сънданс Кид" сам изпълнява скока от скалата във финалната сцена.

Режисьорски успех: Дебютът му зад камерата с "Обикновени хора" (1980) печели "Оскар" за най-добър филм и за режисура.

Още: Защо една от най-известните екшън звезди държи да умира във всеки филм?

Множество роли и награди: Редфорд участва в класики като "Ужилването" (1973), "Каквито бяхме" (1973) и "Цялото президентско войнство" (1976). Носител е на "Оскар", "Златен глобус", BAFTA и редица други отличия.

Активизъм и екология: Той е дългогодишен поддръжник на природозащитни и социални каузи, включително член на борда на Natural Resources Defense Council - водеща международна неправителствена организация за защита на околната среда, базирана в Съединените щати.

Вечно млад на екрана: Дори в по-късните години Робърт Редфорд участва в големи продукции, включително във филмите на Marvel "Капитан Америка: Зимният войник" и "Отмъстителите: Краят".

Харизма и шеги: Колегите му на снимачната площадка често се шегували, че е "твърде красив, за да го вземат на сериозно", а самият той се усмихвал на тези коментари, пише БГНЕС.