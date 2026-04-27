Нов сериал по "Теория за Големия взрив" тръгва през лятото

Нов спин-оф сериал, базиран на на популярния ситком "Теория за Големия взрив", ще има премиера през юли в стрийминг платформата HBO Max, предаде ДПА, позовавайки се на американски медии. Новината беше съобщена от актьорите от продукцията по време на комикс конвенцията CCXP в град Мексико, макар и точна премиерна дата все още да не е посочена.

Сериалът, озаглавен "Стюарт не успява да спаси Вселената" ("Stuart Fails to Save the Universe"), е фокусиран върху героя Стюарт - собственикът на магазина за комикси, познат от оригиналната поредица, в чиято роля отново влиза актьорът Кевин Съсман.

Подробности за новия сериал

Според информацията сюжетът се развива в научно-фантастична посока, след като Стюарт случайно провокира мултивселенна кризисна ситуация чрез устройство, създадено от физиците Шелдън Купър и Леонард Хофщетер. В опит да възстанови реалността той е подпомаган от приятелката си Дениз (Лорън Лапкус), геолога Бърт (Брайън Позен) и физика Бари Крипке (Джон Рос Бауи). Първи кадри от продукцията вече бяха публикувани от HBO Max в социалните мрежи.

Музиката към сериала е дело на композитора Дани Елфман, носител на награда "Грами", известен с работата си по продукции като "Бийтълджус" и "Кошмарът преди Коледа", съобщава БТА.