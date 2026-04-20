Каква е ролята на жените в Априлското въстание? Нов документален филм разказва

"В барутното време жената е тази, която оцелява, за да свидетелства и да опази историческата памет от забвение. Нашата скромна работа беше само да повдигнем завесата на небрежната ни памет." С тези думи историкът Петър Стоянович задава не само тона, но и мисията на документалния филм "Жените през април. Непознатите герои на Априлското въстание" – да върне глас на онези, които историята твърде дълго е оставяла в периферията.

150 години след събитията, разтърсили Европа и поставили българския национален въпрос на световната сцена, ние продължаваме да почитаме героите на въстанието. Но паметта ни остава непълна. Именно от това усещане за липса тръгва и филмът.

"Недопустимо е да не знаем нищо – или почти нищо – за не по-малко героичното участие на жените… Сякаш те са били единствено безгласни и невидими жертви на последвалия погром – нищо повече от статистика, а не равностойни съзаклятници и бойци", казва сценаристът Димитър Стоянович. Така филмът поставя въпрос, който дълго е оставал без отговор, и търси справедливост към собствената ни историческа памет.

Още: 20 април в историята на България: Избухва Априлското въстание

В търсенето на тази справедливост разказът естествено се насочва отвъд познатото. Без да отрича подвига на мъжете, филмът разгръща паралелна, почти непозната история – тази на жените, които са били не просто свидетели, а активни участници.

Именно тук идва и личният поглед на режисьорката Боя Харизанова, която поставя акцент върху тежестта на този разказ: "Работата върху този филм за мен е голяма отговорност, тъй като с екипа се докосваме до едни от най-кървавите страници в нашата история, довели до това да имаме държава днес. Още повече, че ние надникваме в съдбите на не толкова популярните водачи на въстанието от 1876 г. Разбира се, без ни най-малко да омаловажаваме достойното дело на Бенковски, Каблешков, Волов, Заимов, Ботев и всички други мъже, дали живота си в името на свободата ни, ние обръщаме внимание и на жените. Във всеки от четирите революционни окръга има жени, които не само са везали знамена и са укривали четници. Не само са леели куршуми или са били куриери на тайни съобщения между революционерите. Това са жени, които са се били редом с мъжете, били са залавяни и измъчвани, а някои от тях са дали жестоки саможертви в името на свободна България. Дори най-известната сред тях – Райна Княгиня е най-популярна с това, че е ушила знамето на четвърти революционен окръг с надпис "Свобода или смърт". По-малко известен е фактът, че тя е била на бойното поле със сабя и пистолет редом с мъжете в битката при Балабанова кория. Тези и много други истории за смели жени се разказват във филма "Жените през април. Непознатите герои на Априлското въстание".

Така разказът преминава от забравата към действието, от мълчанието към гласовете на самите героини. "След дните на мъжки героизъм идва времето, в което жените са поканени да споделят и най-вече да изживеят неговите последствия. Тя е онази, която обикновено оцелява…", споделя Петър Стоянович.

Още: БНБ пуска уникална монета за Априлското въстание

Филмът представя жената като носител на паметта, като свидетел и като герой. Историите на Райна Княгиня, Мина Балиндрекова, Фота Манчова, София Вранкова и Лаза Богданова оживяват като част от по-пълно и по-честно разбиране за миналото.

Екипът на филма е следният: сценарист Димитър Стоянович, режисьор Боя Харизанова, оператор Калоян Божилов, композитор Георги Стрезов, консултанти са проф. Петър Стоянович и доц. Алека Стрезова, със специалното участие на Владимир Пенев, продуцент Елени Декидис, по идея на проф. Петър Стоянович.

Премиерната прожекция ще се състои на 29 април в Н.Ч "Виделина- 1865", гр. Панагюрище от 18:00 ч, като част от официалните чествания, посветени на 150 години от Априлското въстание. ВХОД СВОБОДЕН.

Първата прожекция в София е на 4 май от 18:00 ч. в Кино Одеон. Предстоят още прожекции в София, които ще бъдат обявени допълнително. ВХОД СВОБОДЕН. Прожекцията в Габрово е на 8 май от 17:30 ч. в зала "Възраждане" отново с ВХОД СВОБОДЕН.

Още: Милиони срещу десетки гледания: Как частна инициатива почита Априлското въстание, докато държавата го ползва за агитация

Филмът е реализиран с решаващата финансова подкрепа на Министерство на образованието и науката по Националната програма "Неразказаните истории на българите". Проектът "Жените през април. Непознатите герои на Априлското въстание" е съфинансиран от Фондация "Лъчезар Цоцорков". Документалният филм е реализиран и с финансовата подкрепа на Община Враца, Община Габрово и Регионален исторически музей – Габрово.