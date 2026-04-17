Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

БНБ пуска уникална монета за Априлското въстание

17 април 2026, 10:39 часа 340 прочитания 0 коментара
Снимка: БНБ
От 20 април (понеделник) Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение сребърна колекционерска монета на тема "150 години от Априлското въстание". Номиналната й стойност е 10 евро, емисия 2026 г., от серията "Българско възраждане".

Цената на монетата при пускане в обращение е 144 евро (281,64 лева).

ОЩЕ: Опашка се изви пред БНБ за втората българска колекционерска монета в евро

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по една монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на сребърната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването ѝ. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай.

Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

Монетата ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и на четири каси в Касов център на БНБ в гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Виолета Иванова Отговорен редактор
