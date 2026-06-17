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На 16 години и с награда "Еми" : Том Холанд посочи идеалния си наследник за ролята на Спайдърмен

17 юни 2026, 19:30 часа 345 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
На 16 години и с награда "Еми" : Том Холанд посочи идеалния си наследник за ролята на Спайдърмен

Том Холанд посочи носителя на награда „Еми“ Оуен Купър като своя идеален наследник за ролята на Спайдърмен. 30-годишният актьор говори преди на премиерата на „Спайдърмен: Нов ден“ – четвъртата му самостоятелна продукция в ролята на Питър Паркър/Спайдърмен и седмата му поява като персонажа общо (включително епизодични участия). Холанд е актьорът, който най-дълго е изпълнявал тази роля – както по брой години, така и по брой участия във филми. В ново интервю бе попитан кой според него би бил най-подходящият актьор да облече костюма след неговото оттегляне.

„Оуен Купър би бил страхотен. Очевидно е, че е изключително талантлив и в момента всички говорят за него“, каза Холанд пред списание Esquire.

Ролите на Купър

16-годишният Купър се появи на сцената с гръм и трясък с дебютната си роля като проблемния тийнейджър Джейми Милър в хитовия сериал на Netflix „Adolescence“. Той спечели много награди за това изпълнение и тази година се появи в много високопрофилни продукции като „Брулени хълмове“, където изигра младата версия на героя на Джейкъб Елорди, както и в телевизионния сериал „Film Club“.

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Следващата му роля ще бъде в историческата драма „Cry To Heaven“, чиято премиера е планирана за 2027 г., а неин режисьор е Том Форд.

Снимка: Getty Images

В интервюто Том Холанд разсъждава и върху завръщането си към най-известната си роля. „В края на последната част изтече договорът, който подписах, когато бях на 18 години. Бях много откровен, че се колебаех дали да участвам в тази четвърта част“, сподели той.

Впоследствие обаче той решава да продължи със следващата част. Британският актьор призна, че свое интервю от 2021 г., в което е цитиран да казва, че не бива да играе Спайдърмен след навършване на 30 години (възрастта му в момента), е било „наистина глупаво“. „Дори не знам какво точно означава това“, добави той.

Освен в „Спайдърмен: Нов ден“, Холанд ще се появи по кината и в един от най-очакваните филми на годината – „Одисея“ на Кристофър Нолан. Маркетинговият отдел на филма наскоро представи специалната кутия за пуканки, вдъхновена от легендарния Троянски кон, припомня БГНЕС.

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Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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