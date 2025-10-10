Популярен турски актьор, обичан и от българската публика, се ожени за втори път (СНИМКА)

Популярният турски актьор Ибрахим Челиккол се ожени за втори път. Известен сред българската публика с ролята си на Ферхат от "Черно-бяла любов" и героя му Фърат в сериала "Милост", той каза "да" на своята приятелка Натали Ярджан. Двамата са сключили брак на 20 септември 2025 г., след почти три години връзка. Местни медии информират, че според близки до двойката сватбата е била скромна - в тесен семеен кръг, но пълна с топлина и незабравими приятни емоции.

Самият Челиккол съобщи за хубавата новина на своите многобройни почитатели чрез публикация в социалните мрежи. Той сподели снимка от церемонията, на която целува новата си съпруга, а към нея добави красив цитат от турския поет Йоздемир Асаф. „Обичам те толкова красиво, толкова чисто, толкова искрено и дълбоко. И не само..."

Връзката на Ибрахим Челиккол и Натали Ярджан

Ибрахим Челиккол и Натали Ярджан започнаха своята връзка през 2022 г., малко след като актьорът се раздели със съпругата си Михре Мутлу, от която има син. Въпреки че първоначално запазваха отношенията си в тайна, през януари 2023 г. публично потвърдиха връзката си, когато Челиккол сподели снимка с Натали в социалните мрежи.

Натали Ярджан предпочита да стои далеч от светлините на прожекторите, но различни източници споделят, че е била до Ибрахим Челиккол през цялото време, откакто са заедно. Двойката често е засичана заедно на събития и почивки, а хората са впечатлени от хармонията и разбирателството между тях.

Младоженците все още не е споделяли повече подробности за своята ваканция или плановете си за бъдещето. Няма съмнение, че Ибрахим Челиккол и Натали Ярджан са започнали прекрасно ново начало заедно като съпруг и съпруга, информира Albawaba.