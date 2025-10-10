След призива на Тръмп: Испания изтъкна, че е "пълноправен" член на НАТО

Испания изтъкна, че е "пълноправен" и "ангажиран" член на НАТО. Изявлението идва само часове, след като Доналд Тръмп призова страната да бъде изключена от Алианса заради недостатъчни разходи за отбрана. Имаме "изоставащ", обяви американският президент по повод договорката страните-членки на НАТО да отделят 5 процента от БВП за отбрана. Лявото испанско правителство отделя 2% от БВП, но не възнамерява да стигне до 5 на сто, както гласи новата цел, поставена на последната среща на върха на Алианса през юни в Хага.

Мадрид отбеляза, че всяка страна-членка трябва да увеличи военните си способности в съответствие с отбранителните планове на НАТО. Испания обаче уверява, че може да покрие критериите като ограничи разходите си до 2% от БВП.

Първенци по разходи за отбрана в Пакта са страните, които граничат с Русия- Полша /4,48 %/, Литва /4%/ и Латвия /3%/ .През миналата година повече от една четвърт от страните в НАТО са останали под целта за разходи на 2% от БВП за отбранителния сектор, отчита организацията.

