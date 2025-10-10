Войната в Украйна:

Взрив във завод за военни боеприпаси, има загинали и ранени (ВИДЕО)

10 октомври 2025, 20:27 часа 325 прочитания 0 коментара
Взрив във завод за военни боеприпаси, има загинали и ранени (ВИДЕО)

Няколко души се смятат за загинали, а други са в неизвестност след експлозия в завод за производство на експлозиви в щата Тенеси. Екипи претърсват развалините в търсене на изчезнали работници. Вторични взривове първоначално принудиха спасителите да се държат на разстояние от горящия обект в Бъкснорт. Взривът е станал в предприятието Accurate Energetic Systems, близо до градчето Бъкснорт, малко преди 8 часа сутринта местно време. Вторични експлозии първоначално са принудили спасителните екипи да се държат на разстояние от горящия обект.

Още: Взривове в завод на руски олигарх с бизнес и в България (СНИМКИ)

Според информация от Службата за управление при извънредни ситуации в окръг Хъмфрис, първоначално са били обявени за изчезнали най-малко 19 души, а няколко други са били откарани в болница. Официалният брой на жертвите все още не е известен. „В момента имаме няколко души, които са в неизвестност. Опитваме се да бъдем внимателни към семействата и ситуацията,“ заяви шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис на пресконференция. „Имаме и няколко потвърдени жертви.“

Агенцията за управление при извънредни ситуации на Тенеси съобщи, че оказва помощ на местните власти в окръзите Хикман и Хъмфрис във връзка с реакцията след експлозията. „Министерството на здравеопазването на Тенеси все още не е съобщило или потвърдило броя на загиналите или ранените. Засега призоваваме обществото да избягва района, за да могат екипите за спешна помощ да работят безопасно и ефективно,“ се казва в публикация на агенцията в X (бивш Twitter).

Още: Взривовете в Ленинградска област: Украйна е атакувала ключовите железопътни линии (ВИДЕО)

Видео от мястото показва останките на завода, голяма част от който все още е в пламъци, а във въздуха се издига гъст черен дим. Комплексът, състоящ се от осем сгради, е разположен сред гористи хълмове близо до Бъкснорт — на около 100 километра югозападно от Нешвил. Причината за експлозията все още не е установена. В изявление, публикувано от окръг Хъмфрис, се призовава хората да избягват спекулации и да уважават личния живот на пострадалите „Спасителните екипи са на място и активно управляват ситуацията. Молим ви да избягвате района, за да могат да работят безопасно и ефективно,“ се казва в изявлението.

Още: Откриха тялото на човек, загинал при експлозия в бар в Мадрид

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според Дейвид Стюарт, парамедик от окръг Хикман, спасителните екипи първоначално не са могли да влязат в завода заради продължаващите детонации. Той не е имал информация дали има пострадали. Компанията Accurate Energetic Systems, базирана в близкия град МакЮен, не е отговорила на телефонно обаждане от Associated Press в петък сутринта. На уебсайта на компанията се посочва, че тя произвежда и тества експлозиви.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Завод САЩ експлозия взрив
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес