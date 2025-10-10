Взрив във завод за военни боеприпаси, има загинали и ранени (ВИДЕО)

Няколко души се смятат за загинали, а други са в неизвестност след експлозия в завод за производство на експлозиви в щата Тенеси. Екипи претърсват развалините в търсене на изчезнали работници. Вторични взривове първоначално принудиха спасителите да се държат на разстояние от горящия обект в Бъкснорт. Взривът е станал в предприятието Accurate Energetic Systems, близо до градчето Бъкснорт, малко преди 8 часа сутринта местно време. Вторични експлозии първоначално са принудили спасителните екипи да се държат на разстояние от горящия обект.

Според информация от Службата за управление при извънредни ситуации в окръг Хъмфрис, първоначално са били обявени за изчезнали най-малко 19 души, а няколко други са били откарани в болница. Официалният брой на жертвите все още не е известен. „В момента имаме няколко души, които са в неизвестност. Опитваме се да бъдем внимателни към семействата и ситуацията,“ заяви шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис на пресконференция. „Имаме и няколко потвърдени жертви.“

Агенцията за управление при извънредни ситуации на Тенеси съобщи, че оказва помощ на местните власти в окръзите Хикман и Хъмфрис във връзка с реакцията след експлозията. „Министерството на здравеопазването на Тенеси все още не е съобщило или потвърдило броя на загиналите или ранените. Засега призоваваме обществото да избягва района, за да могат екипите за спешна помощ да работят безопасно и ефективно,“ се казва в публикация на агенцията в X (бивш Twitter).

Видео от мястото показва останките на завода, голяма част от който все още е в пламъци, а във въздуха се издига гъст черен дим. Комплексът, състоящ се от осем сгради, е разположен сред гористи хълмове близо до Бъкснорт — на около 100 километра югозападно от Нешвил. Причината за експлозията все още не е установена. В изявление, публикувано от окръг Хъмфрис, се призовава хората да избягват спекулации и да уважават личния живот на пострадалите „Спасителните екипи са на място и активно управляват ситуацията. Молим ви да избягвате района, за да могат да работят безопасно и ефективно,“ се казва в изявлението.

Според Дейвид Стюарт, парамедик от окръг Хикман, спасителните екипи първоначално не са могли да влязат в завода заради продължаващите детонации. Той не е имал информация дали има пострадали. Компанията Accurate Energetic Systems, базирана в близкия град МакЮен, не е отговорила на телефонно обаждане от Associated Press в петък сутринта. На уебсайта на компанията се посочва, че тя произвежда и тества експлозиви.