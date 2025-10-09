Снимат документален филм за екологичната отдаденост на Крал Чарлз III

Крал Чарлз III ще насочи вниманието към дългогодишния си ангажимент за опазване на планетата в документален филм, който ще излезе в началото на 2026 г. Във филма монархът ще говори за своята "философия на хармонията", предадe "Ройтерс".

Какво сподели монархът за бъдещия филм

"През целия си живот съм се стремил да насърчавам и подкрепям начини за сътрудничество с природата, вместо да ѝ вредя. С други думи, стремежът ми е възстановяването на баланса на нашата планета, която е подложена на силен натиск", казва 76-годишният Чарлз II.

"Природата е нашата опора. Ние сме част от нея. Поради тази причина каквото причиняваме на природата, го причиняваме и на себе си", допълва той.

Филмът, озаглавен "Finding Harmony: A King's Vision", е заснет в сътрудничество с Amazon MGM Studios и се очаква да излезе на стрийминг платформата Amazon прайм видео в началото на следващата година.

Кралят се надява да изтъкне усилията, полагани по целия свят за спасяването на планетата. Филмът разказва и за неговата фондация, The King's Foundation, както и за дейностите в имението "Дъмфрис хаус" в Шотландия, по-специално в областта на устойчивите текстилни материали и традиционните занаяти.

Част от документалния филм е заснета в "Хайгроув хаус" - резиденцията на монарха в Западна Англия, където той е проектирал градини и биоферма.

Документалният филм има за цел да обясни неговата "философия на хармонията", изложена в книга, публикувана през 2010 г. "И може би да вдъхнови у други същата решителност, която тя даде на мен, за да помагам за изграждането на по-устойчиво бъдеще", казва крал Чарлз Трети.

Според режисьора Никълъс Браун филмът разказва история за "надежда и устойчивост". "Изключително малко хора по света са запознати в дълбочина с борбата през целия живот на краля за хармония между природата и човечеството", казва Браун, цитиран от "Ройтерс".

Крал Чарлз припомня, че в миналото е бил смятан за "доста ексцентричен", защото е изразявал загриженост за вредите, нанасяни на околната среда.

Монархът за първи път говори за опасностите от "неразградимите пластмасови контейнери" и замърсяването от "всички тези коли и самолети" в началото на 70-те години, много преди опазването на планетата да се превърне в наболяла тема.

Екологичната кампания на крал Чарлз III е вдъхновила и двамата му синове. Наследникът на трона принц Уилям създаде благотворителната организация Earthshot, която предлага награди на стойност няколко милиона лири за подпомагане на екологични технологии. По-малкият му син принц Хари също се застъпва за екологични каузи и за опазване на дивата природа.

Източник: БТА

