Галавечери на различни култури в рамките на "Синелибри" 2025

На прага на тазгодишното издание на Международния кино-литературен фестивал "Синелибри", което се очаква с небивало вълнение, повечето билети за откриването на 10 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата са вече изчерпани. Днес официално тръгват в продажба билети за втори балкон. Романтичен аудио-визуален спектакъл, обвързан концептуално с мотото "Пяната на дните: Проекции на действителността", вдъхновено от искрящата фантазия на Борис Виан, ще открие "Синелибри" на 10 октомври от 19:00 ч. в зала 1 на НДК. Режисьор и сценарист е Илина Перянова, на сцената ще видим Петя Вучова, Стефан Вучов и Коле Китанов. След пърформанса ще бъде излъчен премиерно новият филм на Франсоа Озон "Чужденецът", спряган от световната критика като триумф в областта на литературната адаптация.

Традиционно силната програма от съпътстващи събития и акции на "Синелибри" добавя стойност към съответните кинопремиери. И тази година са планирани галавечери на различни култури, чието ядро са най-новите постижения в съвременното европейско кино. Високо ценени от публиката, тези събития са подкрепени от съответните посолства и културни институти.

Галавечери на "Синелибри" 2025

Още на 11 октомври от 11:00 ч. в кино "Одеон" ще се състои галавечер на Унгария с премиера на филма "Случайно написах книга" – невероятно свежа и остроумна семейна история, сътворена от Нора Лакош. Удостоен с наградата за най-добър филм от детския конкурс на МФФ "Черни нощи" в Талин и с ред други отличия, "Случайно написах книга" разказва за 13-годишната Нина, която обича да си измисля истории и мечтае да стане писателка. Напътствано от една съседка, момичето се отдава на писането, за да превъзмогне загубата на майка си, да отвори сърцето си за нов член на семейството и за първата любов. Събитието ще бъде съпроводено с изненада за най-малките зрители.

Следва галавечер на Гърция - на 13 октомври от 19:00 ч. в кино "Люмиер" ще бъде показана хипнотичната драма "Празненството" на режисьора Мигел Анхел Хименес с обезоръжаващия Уилем Дефо в главната роля. Действието в тази мрачно съблазнителна адаптация по роман на Панос Карнезис се развива в края на 70-те години на миналия век на частен остров в Средиземно море, където героят на Дефо, влиятелен магнат от ранга на Аристотел Онасис, е домакин на екстравагантно парти за рождения ден на дъщеря си. По думите на режисьора "Празненството" е филм за властта и наследството, за любовта, бъркана с притежание, и за тихото насилие, произтичащо от привилегиите. Преди началото на прожекцията стъпките на автентичния танц сиртаки символично ще отворят портите към красотата на Гърция.

В рамките на празничната вечер на Португалия, на 14 октомври от 19:00 ч. в Дома на киното, ще отбележим 100 години от рождението на Жозе Кардозо Пиреш, един от най-представителните португалски писатели от втората половина на ХХ век. Венец на събитието ще бъде премиерната прожекция на драматичния романс "Омарът", свободна адаптация по едноименния роман на Пиреш. Една история за любов и измама, която се развива на фона на диктатурата на Антониу ди Оливейра Салазар, белязана от произвол на политическата полиция, цензура, преследвания и арести, както и от протести на студентите в началото на 60-те години на миналия век. Събитието ще бъде съпроводено от видеоразговор с режисьора Марио Барозо, който заснема филма след внезапната смърт на писателя и режисьор Антонио-Педро Вашконселош.

С възвишената драма "Четири писма за любовта" на режисьорката Поли Стийл ще отбележим 20-ата годишнина от откриването на Посолство на Република Ирландия в България. Събитието ще се състои на 16 октомври от 19:00 ч. в кино "Люмиер". Филмът е прочувствена адаптация по едноименния роман на Найл Уилямс – магнетичен разказ за любовта и за съдбата, за обстоятелствата, които временно ни отклоняват от верния път, но и за моментите на просветление, които ни връщат вярата в смисъла на живота. Истинско съзвездие от актьори блести в този толкова поетичен филм - Пиърс Броснан, Хелена Бонам Картър и Гейбриъл Бърн са само част от тях.

Билетите за всички прожекции са в продажба на касите на съответните киносалони и онлайн. Допълнителна информация за филмовата програма по градове и за предстоящите специални събития ще намерите на уебстраницата на фестивала: www.cinelibri.com.