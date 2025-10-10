Колкото повече остарява, толкова повече вкарва: Обамеянг поведе Габон към първо световно първенство

Пиер-Емерик Обамеянг, който вече е на 36 години, води Габон към класиране на Мондиал 2026. Това ще е историческо първо класиране за африканската страна на световно първенство. Габон е на второто място в група „F“, а пред тях е Кот д‘Ивоар само с една точка разлика. Първият отбор в групата се класира директно на Мондиала, а четирите най-добри втори отбора ще се изправят в допълнителен плейоф на КАФ.

Обамеянг вкара и четирите гола за Габон срещу Гамбия

По-рано днес Габон победи Гамбия с 4:3. Всички голове бяха дело на Обамеянг. С това той направи своите голове за страната си 39 в 80 мача. Това е почти гол на всеки два мача. За да е пълна драмата, нападателят си изкара втори жълт картон в края на срещата и бе изгонен. Мачът се игра на неутрален терен - Международния спортен център Мои в столицата на Кения Найроби. Обата вкара по два гола в двете полувремена. Габон поведе с 2:0, но до края на първата част Гамбия изравни. Пълният обрат беше факт в началото на второто полувреме, но Обамеянг се разписа още два пъти за крайното 3:4.

Обата има 4 гола в 7 мача за Марсилия

За клубния си отбор Олимпик Марсилия габонецът е вкарал 4 гола в 7 мача. На своята сметка той има и 3 асистенции. Във френската Лига 1 марсилци са на второ място с 15 точки от 7 мача. Обамеянг е взел участие в 5 от тях и е записал 3 гола и 1 асистенция срещу името си. В Шампионската лига Марсилия има една победа и една загуба. Обамеянг се разписа веднъж и асистира два пъти в успеха над Аякс с 4:0.

