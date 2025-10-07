Нов документален филм за Ози Озбърн разказва за последните му години и тежките здравословни проблеми (ВИДЕО)

Пълнометражният документален филм, отразяващ последните години от живота на Ози Озбърн, е "портрет на човек, който отказва да се предаде", пише Би Би Си. "Ozzy: No Escape from Now", който излиза във вторник в стрийминг платформата Paramount+, проследява последните шест години от живота на Озбърн – от борбата му с болестта на Паркинсон до прощалния концерт на "Вила парк" и включва също кадри зад кулисите от самото събитие.

Изпълнителният продуцент Фил Александър сподели, че филмът е "изследване на устойчивостта", което е дало възможност на Озбърн да изрази къде се намира емоционално и физически и как се чувства. Той добави, че семейството на звездата е изиграло ключова роля, като целта е била да се документира и тяхното участие, за да могат самите те да видят през какво са преминали.

Озбърн почина през юли на 76-годишна възраст, само няколко седмици след прощалното шоу на "Блек сабат".

За филма

Режисиран от Таня Александър и продуциран от Echo Velvet в партньорство със семейството Озбърн и MTV Entertainment Studios, двучасовият филм включва интервюта със съпругата му Шарън и децата им – Ейми, Кели и Джак Озбърн.

Бившият редактор на списанието за рокмузика "Kerrang!", Александър сподели, че когато Озбърн е бил в най-тежкото си състояние, музиката е имала възстановителна сила за него, добавяйки относно филма: "Беше ми трудно да го направя, защото познавам Ози от много време. Познавам и Шарън, и Ози от над 30 години." Той също така сподели, че концертът на "Вила парк" е бил особено важен за Озбърн, защото по този начин той е искал да каже "благодаря и сбогом". "Не беше воден от его, а от чувство на благодарност. Мисля, че това е много, много различен подтик", допълва още продуцентът, цитиран от Би Би Си.

