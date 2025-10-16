Не исках да повтарям грешките им: Бен Стилър разказва за родителите си в документален филм (ВИДЕО)

Бен Стилър не е мислил как семейството му ще реагира на дълбоко личния му документален филм за родителите му "Стилър и Меара: Нищо не е изгубено" (Stiller and Meara: Nothing is Lost), докато не го завърши, съобщава Ройтерс. „Всъщност беше нещо като постфактум – когато филмът вече беше такъв, какъвто е, започнах да се замислям какво ще стане, когато го покажа на света, и трябваше да го изясня за себе си“, казва Стилър пред Ройтерс.

"Също се замислих за родителите си и как биха се чувствали те, ако нещо подобно се появи", казва актьорът от "Запознай се с нашите".

Снимка: Getty Images

Стилър създава „Стилър и Меара: Нищо не е изгубено“, за да разкаже историята на семейството си, особено на родителите си – комедийното дуо Стилър и Ан Меара. Филмът ще излезе по кината в САЩ в петък.

Да имаш родители - холивудски актьори

Джери Стилър и Ан Меара добиват популярност, след като правят своя дебют в „Шоуто на Ед Съливан“ през 1963 г. Двамата актьори имат успешна кариера в телевизионни шоу програми, играейки заедно във филмите Rhoda и „Царят на квартала“ (The King of Queens). Меара умира на 85-годишна възраст през 2015 г. ,след като двойката отбелязва 61 години от сватбата си.

Според Бен Стилър това, че е имал известни родители - холивудски актьори, не е успяло напълно да го подготви за ролята му на холивудски родител.

"В началото исках да бъда баща, който не повтаря грешките на своите родители. Разбира се, накрая допускаш всички останали грешки. Такъв е животът", казва 59-годишният актьор.

Той си спомня как в детството си се е разхождал с родителите си, когато на улицата ги спирали почитатели. „Беше нещо постоянно - когато си дете, винаги зависиш от това кого ще срещнат родителите ти, което може да бъде малко дезориентиращо“, казва той.

"И разбира се, моите деца също се справяха с това заедно с мен", добавя Стилър.