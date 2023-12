Носителката на "Оскар" Лупита Нионго ще бъде председател на журито на Берлинале

Лупита Нионго спечели наградата на Американската филмова академия за най-добра актриса в поддържаща роля за участието си във филма "12 години в робство" от 2014 г. и участва в супергеройския франчайз "Черната пантера" на Marvel. Тя също така е режисьор, продуцент и автор.

"Лупита Нионго въплъщава това, което харесваме в киното: гъвкавост в заемането с различни проекти, насочване към различни публики и последователност към една идея, която е съвсем разпознаваема в нейните героини, колкото и разнообразни да изглеждат те", се казва в изявление на изпълнителния директор на Берлинале Мариете Рисенбек и артистичния директор Карло Катриан.

The Berlinale is delighted to announce the 2024 president of the International Jury: Kenyan-Mexican actor, director, producer, and author Lupita Nyong'o!



The festival is excited to welcome such a tremendous and outstanding talent to take on this task.